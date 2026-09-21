سرهنگ محمدمهدی ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش بزرگ جانفدایان ایران اسلامی در شهرستان گرمسار به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی افزود: آحاد مردم گرمسار و ایوانکی در این رویداد معنوی همزمان با دیگر نقاط استان سمنان و ایران اسلامی حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه گرمسار ضمن دعوت از آحاد مردم شهرستان برای حضور در این رویداد معنوی بیان داشت: رزمایش بزرگ اقتدار جانفدایان مختص به بسیجیان شهرستان نیست و آحاد مردم می توانند در آن حضور یابند.

ادهم با بیان اینکه همه مردم بصیر شهرستان دعوت هستند تا در این رویداد همزمان با روز سه شنبه 31 شهریورماه حضور یابند، بیان داشت: برای تمام کسانی که در پویش جانفدا نام نویسی کردند دعوت نامه به صورت پیامکی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این رزمایش ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در میدان امام خمینی(ره) گرمسار برگزار می‌شود افزود: پیش بینی می شود جمعیت گسترده ای از مردم شهید پرور شهرستان در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» حضور یابند.

فرمانده سپاه گرمسار با بیان اینکه برای این رویداد برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این رزمایش، جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی محسوب می شود.