محمدی: نمایشگاه کتاب نشانگر قدرت فرهنگی کشور؛ روایتگر اقتدار باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، ظهر دوشنبه در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان غربی که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرهنگ و رسانه اظهار کرد: طبق فرمایش رهبر شهید انقلاب، باید روایتگر اقتدار و قدرت باشیم و در حوزه فرهنگ و رسانه، برپایی نمایشگاههای کتاب یکی از جلوههای قدرت فرهنگی کشور است.
وی افزود: با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاههای کتاب استانی پس از هفت سال بار دیگر راهاندازی شدهاند و برگزاری این نمایشگاه در ارومیه، نشاندهنده ظرفیت فرهنگی آذربایجانغربی است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و نخبگان این استان، گفت: آذربایجانغربی در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری دارای نخبگان و مشاهیر بسیاری است و باید در حوزه فرهنگ و هنر با این ظرفیتها همراه و همسو باشیم.
محمدی با اشاره به شخصیت فرهنگی و ادبی رهبر شهید اظهار کرد: رهبر شهید، شخصیتی فرهنگی، ادبی داشته و فردی هنرشناس بودند و پیشرفت فرهنگ و هنر پس از انقلاب، مورد اهتمام ویژه ایشان قرار داشت.
وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم مشکلات فرهنگی استانها را شناسایی و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه ارتقا یابد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب فرصت مناسبی برای توجه جدی به کتاب و کتاب خوانی و همچنین بسط و توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه است.
رسول مقابلی افزود: باید تلاش کنیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه ارتقا پیدا کند؛ چراکه در کنار گسترش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، کتاب همچنان یکی از ابزارهای مهم انتقال اندیشه، هویت و علم به شمار میرود.
وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در ارومیه، یادآور شد: ارومیه به عنوان یکی از شهرهای دوستدار کتاب، میزبان هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجانغربی است و ضرورت دارد فرهنگ مطالعه در سبک زندگی مردم نهادینه شود.
معاون امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: جامعهای که در آن کتاب خوانده شود، مسیر رسیدن به کمال و توسعه را بهتر طی خواهد کرد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به کودکان و نوجوانان شد و افزود: باید زمینه حضور و علاقهمندی کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی را فراهم کنیم؛ چراکه توسعه فرهنگ مطالعه در این قشر، زمینهساز شکلگیری جامعهای توسعهیافته خواهد بود.
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