به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحلیلها و دادههای کشتیرانی نشان داد که با وجود ادامه تلاشهای اروپا برای تأمین سوخت از تأمینکنندگان دوردست مانند کره جنوبی، این قاره در سه ماه چهارم سال جاری با کمبود سوخت جت روبهرو شده است.
کره جنوبی قرار است در ماه سپتامبر صادرات سوخت جت خود را به اروپا به بالاترین سطح در چهار سال اخیر برساند.
این قاره از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه و توقف حدود نیمی از واردات سوخت جت اروپا، واردات سوخت جت را از کشورهایی مانند نیجریه، آمریکا و کانادا افزایش داده است.
با تشدید تنشها در منطقه نفتخیز خاورمیانه، اروپا همچنان با خطر جدی اختلال بیشتر در عرضه روبهروست. شرکت مشاوره انرژی اسپکتس (Energy Aspects) پیشبینی میکند که اروپا در سه ماه چهارم سال جاری میلادی با کمبود روزانه ۵۱۰ هزار بشکه سوخت جت روبهرو شود، درحالیکه آمریکا و منطقه آسیا و اقیانوسیه بهترتیب ۱۸ هزار و ۴۱۹ هزار بشکه در روز مازاد عرضه خواهند داشت. اوضاع سه ماه سوم امسال هم تا حد زیادی مشابه همین است.
بر اساس دادههای مربوط به جریان محمولهها، کره جنوبی در ماه سپتامبر به تازهترین منبع بزرگ تأمین سوخت جت برای اروپا تبدیل شده است.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان داد که واردات سوخت جت اروپا از کره جنوبی در ماه سپتامبر تاکنون به ۱۲۹ هزار بشکه در روز رسیده است که بیشترین مقدار از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون به شمار میرود. دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) هم مقدار مشابهی را نشان میدهد.
جیمز نوئل-بسویک، مدیر بخش کالا در شرکت اطلاعات بازار اسپارتا کامودیتیز (Sparta Commodities)، دراینباره گفت: با توجه به تداوم کمبود سوخت جت در اروپا، واردات این قاره همچنان ادامه خواهد یافت.
سوخت جت در زمره فرآوردههای میانتقطیر مانند گازوئیل و نفتگاز است. قیمت گازوئیل در اروپا در هفته جاری با افزایش بیسابقه، از قیمتها در بازارهای گازوئیل آسیا سبقت گرفت.
نوئل-بسویک افزود: افزایش اختلاف قیمت میان شاخصهای آسیا و اروپا، صادرات محمولهها به اروپا را سودآورتر کرده است.
کاهش ذخیرهسازی سوخت جت در اروپا
واردات اروپا از کره جنوبی در حالی رخ میدهد که حجم ذخیرهسازیها در این قاره کاهش یافته است؛ بهطوری که ذخیرهسازیهای موجود در قطب پالایش و ذخیرهسازی نفت آمستردام-روتردام-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) به پایینترین سطح در هفت سال گذشته رسید.
آسیا تأمینکننده جایگزین سوخت جت برای اروپا به شمار میرود و معاملهگران هنگام سودآوربودن اختلاف قیمت نسبی بین این دو منطقه، به این بازار روی میآورند. دادههای شرکت کپلر نشان داد که میانگین صادرات ماهانه آسیا در سال گذشته یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده است.
دادههای دولتی نشان داد که تولید سوخت جت کره جنوبی در ماه ژوئیه به بیشترین مقدار در هفت سال گذشته، یعنی حدود ۱۳ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه، رسید و صادرات این کشور هم بالاترین حجم در سه سال و نیم اخیر را ثبت کرد.
افزایش مقدار فرآوری نفت خام در پالایشگاههای کره جنوبی در رشد تولید مؤثر بوده است و به گفته معاملهگران، مقدار فرآوری نفت خام این کشور در ماه اوت نسبت به ژوئیه بیشتر میشود.
دادههای اولیه دولتی همچنین نشان داد که مقدار فرآوری پالایشگاههای کره جنوبی در ماه ژوئیه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به ماه ژوئن به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
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