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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

ناصری: آیت‌الله شبیری زنجانی چهره‌ای ماندگار در حوزه‌های علمیه بود

ناصری: آیت‌الله شبیری زنجانی چهره‌ای ماندگار در حوزه‌های علمیه بود

یزد- نماینده ولی‌فقیه در استان یزد ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از وی به‌عنوان چهره‌ای ماندگار در حوزه‌های علمیه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، متن پیام محمدرضا ناصری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی رحمه‌الله‌علیه، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن عالم بزرگوار، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تحقیق و تدقیق در علوم اسلامی و تربیت و پرورش شاگردان سپری کرد. عمق علمی و احاطه ایشان بر فقه، رجال، درایه و حدیث، همراه با تواضع، ساده‌زیستی و اخلاق کریمانه، از آن فقیه فقید چهره‌ای ماندگار در حوزه‌های علمیه به یادگار گذاشت.

سال‌ها حضور ایشان در عرصه علم و فقاهت و نیز اقامه نماز جماعت و ارتباط صمیمانه با مردم در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، در خاطر ارادتمندان و مؤمنان باقی خواهد ماند.

این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان ایشان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد

کد مطلب 6953895

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