به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در استان یزد، متن پیام محمدرضا ناصری به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی رحمهاللهعلیه، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
آن عالم بزرگوار، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام، تحقیق و تدقیق در علوم اسلامی و تربیت و پرورش شاگردان سپری کرد. عمق علمی و احاطه ایشان بر فقه، رجال، درایه و حدیث، همراه با تواضع، سادهزیستی و اخلاق کریمانه، از آن فقیه فقید چهرهای ماندگار در حوزههای علمیه به یادگار گذاشت.
سالها حضور ایشان در عرصه علم و فقاهت و نیز اقامه نماز جماعت و ارتباط صمیمانه با مردم در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، در خاطر ارادتمندان و مؤمنان باقی خواهد ماند.
این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان ایشان، صبر و اجر مسئلت مینمایم.
محمدرضا ناصری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد
نظر شما