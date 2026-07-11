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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

تاکید دیوان محاسبات بر لزوم تامین به‌ موقع منابع مالی خرید تضمینی گندم

تاکید دیوان محاسبات بر لزوم تامین به‌ موقع منابع مالی خرید تضمینی گندم

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تاکنون کمتر از ۳۱درصد از مجموع مطالبات گندم‎کاران پرداخت شده و تامین به‌موقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظارت برخط دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد تاکنون کمتر از ۳۱درصد از مجموع مطالبات گندم‎کاران پرداخت شده و استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده توسط دولت، می‌تواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استان‌های تولیدکننده منجر شود. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است.

دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیت‌المال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در این خصوص به معاون اول رئیس‌جمهور منعکس کرده‌ است.

کد مطلب 6884427
زهرا علیدادی

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