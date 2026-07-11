بوشهر در آستانه دمای ۵۰ درجه؛ مدیریت مصرف برق کلید عبور از پیک تابستان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: افزایش کمسابقه دمای هوا در استان بوشهر بار دیگر موضوع مصرف بهینه برق را در کانون توجه قرار داده است. در شرایطی که استفاده از وسایل سرمایشی در روزهای گرم تابستان بهطور چشمگیری افزایش مییابد، همکاری شهروندان در کاهش مصرف غیرضروری برق میتواند نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و بهرهمندی همه مردم از این نعمت داشته باشد.
افزایش دمای هوا بهطور مستقیم موجب رشد مصرف برق در بخش خانگی، اداری و تجاری میشود و در استان بوشهر که بخش عمدهای از سال با شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب مواجه است، استفاده از کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی سهم بالایی در مصرف برق دارد.
در روزهایی که دمای هوا به مرز ۵۰ درجه سانتیگراد نزدیک میشود، مصرف برق بهویژه در ساعات اوج مصرف افزایش چشمگیری پیدا میکند. این وضعیت در صورت نبود مدیریت مناسب میتواند فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرده و احتمال بروز خاموشیهای برنامهریزی نشده را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، مدیریت مصرف برق نهتنها به معنای کاهش هزینههای خانوارها و واحدهای تجاری است، بلکه به حفظ پایداری شبکه و امکان بهرهمندی همه مشترکان از برق پایدار کمک میکند.
هیچ برنامهای بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در شرایطی که تقاضای مصرف برق در فصل تابستان افزایش مییابد، هر خانوار، اداره و واحد صنفی میتواند با رعایت چند نکته ساده سهم مهمی در کاهش بار شبکه داشته باشد.
تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات غیر اوج و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
دما به ۵۰ درجه می رسد
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار جریان بادهای شمالغربی در سطح استان از افزایش دمای هوا در روزهای آینده خبر داد.
پیام مساعدی اظهار کرد: از امروز تا اواسط هفته شاهد افزایش دما در سطح استان بوشهر خواهیم بود و در برخی نقاط دمای هوا به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی گفت: طی روزهای گذشته در برخی نقاط استان دمای هوا بین ۴۰ تا ۴۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است که شهرستان دیر با دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان بوشهر، روند افزایش دما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و بیشتر مناطق استان روزهای بسیار گرمی را تجربه خواهند کرد.
نیازمند همراهی مردم هستیم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامههای متنوع برای مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال خبر داد.
غلامرضا حشمتی اظهار کرد: اقدامات متعددی برای کاهش مصرف برق و عبور موفق از پیک تابستان در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان به تغییر ساعت کاری ادارات، اجرای طرحهای فرهنگسازی، طرح «مهتاب»، مقابله با انشعابات غیرمجاز و برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد.
عبور از ناترازی تولید و مصرف برق بدون همکاری مشترکان امکانپذیر نیست و همه شهروندان باید در کنترل دمای منازل، ادارات و اصناف همکاری لازم را داشته باشند وی افزود: پویش «۲۵ درجه» نیز از دیگر برنامههای اجرا شده برای تشویق مشترکان به تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای مناسب است.
حشمتی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم گفت: عبور از ناترازی تولید و مصرف برق بدون همکاری مشترکان امکانپذیر نیست و همه شهروندان باید در کنترل دمای منازل، ادارات و اصناف همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: فرهنگسازی مهمترین راهکار در این زمینه است و رسانهها نقش مؤثری در آگاهسازی عمومی دارند. تغییر ساعت کاری ادارات نیز موجب کاهش مصرف برق در ساعات اوج شده است.
وی همچنین از تداوم برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: تاکنون حدود پنج هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شده و پیشبینی میشود موارد بیشتری نیز شناسایی شود.
حشمتی تأکید کرد: همه مردم باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد عبور موفق از پیک تابستان باشیم. مصرف بهینه برق علاوه بر جلوگیری از خاموشی، به توزیع عادلانه انرژی و بهرهمندی همه شهروندان از نعمت برق کمک میکند.
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در منازل
کارشناس حوزه برق، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف انرژی در منازل گفت: بهبود زیرساختهای فیزیکی ساختمانها میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.
بهبود زیرساختهای فیزیکی ساختمانها میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد حسین زاهدپور افزود: درزگیری پنجرهها و منافذ ساختمان، جلوگیری از تبادل گرمایی با محیط بیرون و تنظیم دمای کولرها بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد از جمله اقدامات مؤثر در کاهش مصرف برق است.
زاهدپور همچنین توصیه کرد: استفاده از لامپهای LED کممصرف، کاهش تعداد کولرهای روشن و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، از دیگر راهکارهای مهم برای مدیریت مصرف برق در فصل گرماست.
این کارشناس حوزه برق تأکید کرد: رعایت این نکات علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، به پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی در روزهای گرم تابستان کمک میکند.
اطلاعرسانی مستمر درباره وضعیت شبکه برق، آموزش روشهای کاهش مصرف و تشویق مردم به مشارکت در طرحهای مدیریت مصرف میتواند تأثیر قابل توجهی در تغییر رفتار مصرفی جامعه داشته باشد.
رسانهها با تولید گزارشها، برنامههای آموزشی و انتشار توصیههای کاربردی میتوانند به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفهجویی در مصرف برق کمک کنند. این آگاهی بهویژه در روزهای اوج گرما که مصرف برق به بالاترین سطح میرسد، اهمیت دوچندان دارد.
اگرچه مدیریت مصرف برق در کوتاهمدت میتواند به عبور از پیک تابستان کمک کند، اما کارشناسان معتقدند برای حل پایدار مسئله ناترازی تولید و مصرف برق، برنامهریزی بلندمدت نیز ضروری است.
توسعه ظرفیت تولید برق، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی شبکه توزیع و ارتقای استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها از جمله اقداماتی است که میتواند در بلندمدت به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.
در عین حال، فرهنگسازی و مشارکت مردم همچنان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت مصرف انرژی به شمار میرود. تجربه نشان داده است که همراهی شهروندان در اجرای طرحهای مدیریت مصرف میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق داشته باشد.
با توجه به پیشبینی تداوم گرمای شدید در استان بوشهر، مسئولان از مردم خواستند با رعایت توصیههای مدیریت مصرف برق، زمینه بهرهمندی پایدار همه مشترکان از انرژی برق را فراهم کنند.
عبور موفق از روزهای گرم تابستان نیازمند همکاری همه بخشهای جامعه است. هر اقدام کوچک در جهت کاهش مصرف برق، از تنظیم دمای کولر گرفته تا خاموش کردن وسایل غیرضروری، میتواند در مجموع تأثیر قابل توجهی بر کاهش بار شبکه و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی داشته باشد.
در شرایطی که دمای هوا در برخی نقاط استان بوشهر به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد نزدیک میشود، مدیریت مصرف برق نهتنها یک توصیه، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری شبکه و بهرهمندی عادلانه همه مردم از نعمت برق است.
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