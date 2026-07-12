افزایش ۳۶ مگاواتی پیک شب برق در کهگیلویه و بویراحمد همزمان با اوج گرما

رسول روستایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش مقایسه‌ای پیک بار و دمای استان در روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دمای هوای استان به ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درجه افزایش داشته است.

وی افزود: همزمان با افزایش دما، میزان مصرف برق نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، به‌طوری که پیک مصرف روز به ۵۴۵.۷ مگاوات و پیک مصرف شب به ۵۶۸.۹ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پیک مصرف برق در ساعات روز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ مگاوات و در ساعات شب ۳۵.۹ مگاوات افزایش یافته که بیانگر تأثیر مستقیم افزایش دما بر رشد مصرف انرژی در استان است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق بیان کرد: رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن وسایل غیرضروری، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته دارد.

روستایی تصریح کرد: همکاری مردم در روزهای گرم پیش‌رو، مهم‌ترین عامل برای تأمین برق پایدار تمامی مشترکان استان خواهد بود.