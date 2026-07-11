به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حسین اجاق‌زاده صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش اقدامات نظارتی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از شناسایی بیش از ۴۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی غرب استان خبر داد و گفت: تعامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دهیاران و مشارکت مردم، مهم‌ترین عوامل موفقیت در صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در شورای تأمین کشور، استان و شهرستان‌ها، بخشی از عملیات اجرایی یگان حفاظت در مقطعی با محدودیت مواجه شد، اما فعالیت‌های شناسایی و رصد تخلفات بدون وقفه ادامه یافت.

وی افزود: در حال حاضر گشت‌های حفاظت از اراضی در هشت شهرستان غرب مازندران فعال هستند و علاوه بر پایش‌های سامانه‌ای از طریق سامانه CMS و تصاویر ماهواره‌ای، بازدیدهای میدانی نیز به صورت مستمر انجام می‌شود که نقش مهمی در کشف تخلفات دارد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی با مدیران جهاد کشاورزی، دادستان‌ها، فرماندهان انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌ها، تصریح کرد: اجرای طرح‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افزایش نظارت هوشمند و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

اجاق‌زاده با بیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال بیش از ۴۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در غرب مازندران شناسایی شده است، گفت: برای تمامی موارد شناسایی‌شده پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در همین مدت ۳۸۵ مورد قلع و قمع و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی غرب استان اجرا شده که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: رویکرد یگان حفاظت تنها برخورد با متخلفان نیست، بلکه پیشگیری از وقوع تخلف در اولویت قرار دارد و به همین منظور برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی متعددی از جمله استفاده از تلویزیون‌های شهری و آگاه‌سازی عمومی اجرا شده است.

وی از حمایت دادستان‌های شهرستان‌های غرب مازندران و همکاری فرماندهان انتظامی قدردانی کرد و گفت: تعامل مناسب میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه جهاد کشاورزی موجب تسریع در اجرای احکام و برخورد مؤثر با متخلفان شده است.

اجاق‌زاده نقش دهیاران و مردم را در پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز بسیار مهم دانست و افزود: هرچه گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۱ و دهیاران سریع‌تر به یگان حفاظت برسد، امکان جلوگیری از تخلف در مراحل اولیه فراهم می‌شود و نیازی به اجرای احکام تخریب در مراحل بعدی نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به انتخاب خود به عنوان فرمانده نمونه یگان حفاظت امور اراضی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه همکاران یگان حفاظت در غرب مازندران و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.