سرهنگ سید حسین اجاق زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای ۵۲ حکم قلعوقمع تغییر کاربری غیرمجاز در بخش کجور شهرستان نوشهر خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، ۴.۵ هکتار از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.
سرهنگ اجاقزاده اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قطعی قضایی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ۵۲ مورد ساختوساز غیرمجاز در بخش کجور شهرستان نوشهر قلعوقمع شد.
وی افزود: با اجرای این احکام، حدود ۴.۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی آزادسازی و به کاربری اصلی خود بازگردانده شد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان، تصریح کرد: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویتهای جهاد کشاورزی است و این اقدامات با هماهنگی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.
سرهنگ اجاقزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ به یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی گزارش کنند.
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