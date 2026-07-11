تشییعِ خورشید؛ میعاد امت با پرچم جاودان مقاومت

یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر مسائل راهبردی و حوزه امنیت ملی: برخی لحظه‌های تاریخ، فراتر از یک واقعه یا مراسم، به نقطه عطفی در حیات ملت‌ها تبدیل می‌شوند؛ لحظه‌هایی که در آن، ایمان، هویت، اراده و آینده یک امت در قاب حضور مردمی معنا می‌یابد. تشییع پیکر رهبران شهید از همین جنس رویدادهاست؛ رخدادی که نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی نوین از حرکت، بیداری و استقامت است. در فرهنگ اسلام، شهادت هرگز به معنای خاموش شدن چراغ هدایت نیست، بلکه انتقال نور از نسلی به نسل دیگر و تجدید حیات یک مکتب الهی است. از همین رو، آیین بدرقه شهید، تنها مراسم وداع نیست؛ بلکه تجدید بیعت امت با آرمان‌هایی است که با خون پاک مجاهدان آبیاری شده است.

حضور گسترده مردم در چنین مراسمی، بیانگر آن است که پیوند میان امت و آرمان‌های الهی، پیوندی مقطعی و احساسی نیست، بلکه ریشه در ایمان، باور و تجربه تاریخی دارد. دشمنان همواره تصور کرده‌اند که با حذف شخصیت‌های اثرگذار، می‌توانند ساختار فکری و سیاسی یک جریان را فروبپاشند؛ اما سنت الهی در طول تاریخ، خلاف این تصور را به اثبات رسانده است. هر شهید، آغازگر موجی تازه از بیداری و هر تشییع باشکوه، نمایش اقتدار اجتماعی و فرهنگی مکتبی است که مشروعیت خود را از ایمان مردم می‌گیرد، نه از قدرت‌های مادی.

از منظر راهبردی، تشییع رهبران شهید را باید یکی از مهم‌ترین جلوه‌های «قدرت نرم» امت اسلامی دانست. قدرت نرم، زمانی شکل می‌گیرد که مردم با اراده و باور قلبی، حول یک ارزش مشترک گرد هم آیند و آن را به نمایش بگذارند. حضور میلیونی مردم در چنین آیینی، نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی یک جریان، با شهادت رهبرانش از میان نمی‌رود، بلکه عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه برای استمرار مقاومت در برابر فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای است.

در میدان نبرد شناختی، دشمن می‌کوشد شهادت را به عنوان نشانه ضعف و پایان یک جریان معرفی کند؛ اما واقعیت صحنه، روایتی کاملاً متفاوت را رقم می‌زند. هنگامی که میلیون‌ها انسان با اشک، دعا، حضور و فریاد وفاداری، پیکر شهید را بدرقه می‌کنند، روایت

دشمن فرو می‌ریزد و حقیقتی بزرگ آشکار می‌شود؛ اینکه شهادت، موتور محرک یک تمدن و خون شهید، سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر برای استمرار مسیر حق است. این همان نقطه‌ای است که جنگ روایت‌ها به سود جبهه مقاومت تغییر جهت می‌دهد.

تشییع باشکوه رهبران شهید، علاوه بر آثار داخلی، پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد. ملت‌های آزاده جهان، چنین صحنه‌هایی را نشانه زنده بودن گفتمان مقاومت می‌دانند؛ گفتمانی که بر پایه عدالت، عزت، استقلال و مقابله با سلطه شکل گرفته است. دشمنان نیز به خوبی می‌دانند که انسجام مردمی، مهم‌ترین عامل ناکامی پروژه‌های فشار و بی‌ثبات‌سازی است. از این رو، شکوه چنین مراسمی، تنها یک نمایش عاطفی نیست، بلکه پیام راهبردی روشنی برای تمامی بازیگران منطقه‌ای و جهانی دارد؛ اینکه اراده ملت‌های مؤمن، با حذف اشخاص متوقف نخواهد شد.

یکی دیگر از ابعاد مهم این رخداد، انتقال میراث فرهنگی و تمدنی مقاومت به نسل‌های آینده است. جوانانی که در این مراسم حضور می‌یابند، تنها شاهد یک آیین سوگواری نیستند؛ بلکه در کلاس بزرگ تاریخ، ایثار، مسئولیت‌پذیری، وفاداری و عزت را می‌آموزند. این انتقال هویت، مهم‌ترین تضمین برای استمرار یک تمدن است؛ زیرا تمدن‌ها زمانی ماندگار می‌شوند که ارزش‌های بنیادین خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند.

در منظومه فکری انقلاب اسلامی، شهادت پایان مأموریت نیست، بلکه آغاز مسئولیت‌های بزرگ‌تر برای امت است. هر قطره خون شهید، ندایی برای بیداری وجدان‌های خفته و دعوتی برای استمرار مسیر عدالت‌خواهی است. از همین منظر، تشییع رهبران شهید را باید صحنه تجدید عهد ملت با آرمان‌های الهی و اعلام آمادگی برای ادامه راه دانست؛ راهی که با ایمان، وحدت و مقاومت تداوم می‌یابد.

امروز نیز جبهه مقاومت بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام، افزایش بصیرت، تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله هوشمندانه با جنگ شناختی دشمن است. بزرگ‌ترین سرمایه این جبهه، اعتماد مردم و باور آنان به آرمان‌های الهی است؛ سرمایه‌ای که در چنین مراسمی به زیباترین شکل ممکن آشکار می‌شود. دشمن ممکن است در میدان سخت به ابزار نظامی تکیه کند، اما پیروزی نهایی از آنِ ملتی است که ایمان، وحدت و امید را حفظ کرده باشد.

در نهایت، تشییع رهبر شهید را باید «قیام امت» دانست؛ قیامی آرام اما پرصلابت که در آن، اشک و حماسه، سوگ و امید، اندوه و عزت در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. این آیین، اعلام وفاداری به راه حق و اعلام شکست راهبردی همه کسانی است که می‌پندارند با شهادت مردان الهی، پرچم مقاومت بر زمین خواهد افتاد.

تاریخ گواهی می‌دهد که پرچم حق همواره از دستی به دست دیگر سپرده شده و خون شهید، نهال آزادی و عدالت را بارورتر ساخته است.

از همین رو، تشییع پیکر رهبران شهید را باید نه پایان یک فصل، بلکه آغاز فصلی تازه از حیات امت اسلامی دانست؛ فصلی که در آن، ایمان جایگزین ترس، وحدت جایگزین تفرقه و امید جایگزین یأس می‌شود. این پیام جاودانه تاریخ است که ملت‌های وفادار به آرمان‌های الهی، هرگز در برابر فشارها و توطئه‌ها تسلیم نخواهند شد و راه شهیدان، همچنان چراغ هدایت نسل‌های آینده و پرچم برافراشته عزت و مقاومت باقی خواهد ماند.