به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس، اسامی داوطلبانی که موفق به راهیابی به مرحله مصاحبه علمی در شیوه استادمحور شدهاند، را منتشر کرد، متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از فهرست اسامی، زمانبندی دقیق و مکان برگزاری جلسات مصاحبه، به سامانه رسمی مربوطه مراجعه کنند.
به منظور رسمیت یافتن، فرم توصیهنامه علمی، به دو صورت فایل PDF و، Word، تکمیل دقیق کاربرگ توسط متقاضی الزامی است. پس از تکمیل، فرم مربوطه باید توسط استاد معرف امضا شده و مستقیماً به نشانی ایمیل استاد میزبان ارسال شود.
داوطلبان موظفند با مراجعه به جدول منتشر شده در سایت، از تاریخ و محل دقیق حضور خود برای مصاحبه آگاهی یابند و برنامهریزی لازم را انجام دهند.
جهت مشاهده فهرست اسامی و جدول زمانبندی اینجا کلیک کنید.
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