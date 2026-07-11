قابلیت دستکاری تصاویر اینستاگرام با هوش مصنوعی غیر فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، این ویژگی که به کاربران اجازه می داد با استفاده از حساب های کاربری عمومی در اینستاگرام عکس تولید کنند با نگرانی هایی درباره حریم خصوصی روبرو شده بود.

متا در بیانیه ای اعلام کرد: هدف ما ارائه ابزاری خلاق و مفید بود که به افراد امکان می داد خودشان کنترل کنند آیا محتوای عمومی‌شان می‌تواند به این شکل مورد ارجاع قرار گیرد یا نه. ما بازخوردهایی را شنیدیم که این ویژگی به هدف خود دست نیافته و بنابراین دیگر در دسترس نخواهد بود.

مالک اینستاگرام و فیس بوک روز پنج شنبهMuse Image را راه اندازی کرد که نخستین مدل هوش مصنوعی تولید عکس متعلق به بخش «سوپر اینتلیجنس لبز» متا است. این ویژگی که در چت بات متا یکپارچه شده بود، قادر به استفاده از عکس ها به عنوان داده ورودی بود تا به کاربران امکان اصلاح عکس های تولید شده را به طور مستقیم از طریق طرح های اولیه را بدهد.

ویژگی مذکور به سرعت با انتقاداتی درباره حریم خصوصی روبرو شد.