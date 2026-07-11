  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

قابلیت دستکاری تصاویر اینستاگرام با هوش مصنوعی غیر فعال شد

قابلیت دستکاری تصاویر اینستاگرام با هوش مصنوعی غیر فعال شد

متا اعلام کرد یک ویژگی هوش مصنوعی که هفته گذشته راه اندازی شد را متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، این ویژگی که به کاربران اجازه می داد با استفاده از حساب های کاربری عمومی در اینستاگرام عکس تولید کنند با نگرانی هایی درباره حریم خصوصی روبرو شده بود.

متا در بیانیه ای اعلام کرد: هدف ما ارائه ابزاری خلاق و مفید بود که به افراد امکان می داد خودشان کنترل کنند آیا محتوای عمومی‌شان می‌تواند به این شکل مورد ارجاع قرار گیرد یا نه. ما بازخوردهایی را شنیدیم که این ویژگی به هدف خود دست نیافته و بنابراین دیگر در دسترس نخواهد بود.

مالک اینستاگرام و فیس بوک روز پنج شنبهMuse Image را راه اندازی کرد که نخستین مدل هوش مصنوعی تولید عکس متعلق به بخش «سوپر اینتلیجنس لبز» متا است. این ویژگی که در چت بات متا یکپارچه شده بود، قادر به استفاده از عکس ها به عنوان داده ورودی بود تا به کاربران امکان اصلاح عکس های تولید شده را به طور مستقیم از طریق طرح های اولیه را بدهد.

ویژگی مذکور به سرعت با انتقاداتی درباره حریم خصوصی روبرو شد.

کد مطلب 6884528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها