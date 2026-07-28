متا تحقیق درباره خطرات اینستاگرام برای نوجوانان را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازفرانس ۲۴، این درحالی است که ویژگی هایی مانند پخش خودکار، نوتیفیکیشن ها و اسکرول بی نهایت در پلتفرم حفظ شده تا مدت زمانی که در پلتفرم صرف می شود و همچنین درآمد تبلیغاتی به حداکثر برسد.

وکلای ایالت تنسی به هیات منصفه در نشویل گفتند رهبران متا تحقیق داخلی درباره تاثیر اینستاگرام بر نوجوانان را نادیده گرفته و همزمان به دنبال به حداکثر رساندن درآمدزایی از کاربران جوان بوده است.

آنها در بیانیه آغازین این دادگاه هفت هفته ای در تنسی گفتند محققان متا به طور مرتب درباره استفاده افراطی نوجوانان از پلتفرم که به اختلالات غذا خوردن، افسردگی و خودآزاری منجر می شد، هشدار داده بودند. اما متا با وجود هشدارها ویژگی هایی مانند پخش خودکار، ارسال نوتیفیکیشنها و اسکرول بی نهایت راغیرفعال نکرد.

به گفته وکلای ایالت این ویژگی برای مشغول کردن طولانی مدت نوجوانان تا حد امکان با این اپ وافزایش تعداد تبلیغاتی که نمایش داده می شود طراحی شده بود.

این شکایت از سوی دادستان کل ایالت تنسی ثبت و خواستار غرامت مالی و همچنین دستور مستقیم برای اصلاح وجوه مخرب پلتفرم برای سلامت روحی نوجوانان شده است.

اگر هیات منصفه شرکت را مسئول تشخیص دهد، دادگاه وارد مرحله دوم خواهد شد. در این مرحله، راسل پرکینز، قاضی ناظر بر پرونده، تصمیم می‌گیرد که آیا شرکت باید به پرداخت جریمه‌های مالی محکوم شود و همچنین تغییراتی در اینستاگرام ایجاد کند تا این پلتفرم برای نوجوانان ایمن‌تر شود یا خیر.