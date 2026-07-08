به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که مالک فیس بوک ابزارهای هوش مصنوعی مولد خود را در سراسر اپ هایش گسترش می هد. شرکت مذکور اعلام کرد «میوز ایمیج» که با چت بات «متا ای آی» یکپارچه شده، می تواند دستورهای پیچیده را تفسیر، از عکس ها به عنوان داده ورودی استفاده کند و اجازه دهد کاربران تصاویر تولید شده را از طریق طرح‌های دستی یا یادداشت‌ها و نشانه‌گذاری‌ها ویرایش کنند.

«میوز ایمیج» بیش از ۳۰ جلوه ویژه هوش مصنوعی جدید برای استوری های اینستاگرام فراهم می کند و امکان تولید عکس در چت دایرکت را با استفاده از «متا ای آی» در واتس اپ ارائه می دهد. این قابلیت در مرحله نخست در برخی کشورها فراهم می شود. هرچند استفاده از قابلیت پایه این مدل رایگان است اما قابلیت های اضافی خلق تصویر از طریق طرح های حق عضویت متا قابل دسترس خواهد بود.

این شرکت در آوریل سال جاری میلادی «میوز اسپارک» را راه اندازی کرد که نخستین مدل هوش مصنوعی متنی و استدلالی توسعه یافته در «متا سوپر اینتلیجنس لبز» به حساب می آید. این مدل سال گذشته برای عقب نماندن از رقابت های هوش مصنوعی ابداع شد.

مدل های هوش مصنوعی پیشرفته در مرکز شکوفایی این صنعت هستند و فعالیت های خودکار مانند کدنویسی نرم افزار، تولید محتوا و مدیریت درخواست‌ها و پرسش‌های مشتریان در بخش پشتیبانی را برعهده دارند.

متا همچنین پیش نمایش زودهنگام «میوز ویدئو»، مدل هوش مصنوعی برای تولید ویدئو را اعلام کرد.