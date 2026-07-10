به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جی پی تی لایو خانوادهای جدید از مدلهای هوش مصنوعی صوتی است که قادرند بهطور همزمان و در لحظه بشنوند و صحبت کنند.
این استارتاپ حوزه هوش مصنوعی که در مسیر عرضه اولیه سهام (IPO) قرار دارد، اعلام کرد که دو نسخه از «جی پی تی لایو» یعنی « جی پی تی لایو ۱» و «جی پی تی لایو مینی» را روز چهارشنبه به وقت آمریکا برای کاربران سراسر جهان منتشر خواهد کرد.
اوپن ای آی قبلا و در ماه می ، سه مدل صوتی را برای پلتفرم توسعهدهندگان خود معرفی کرده بود. این اقدام با هدف افزایش قابلیتهای مکالمهمحورِ عاملهای نرمافزاریِ مبتنی بر صوت و توانمندسازی آنها برای انجام وظایف در لحظه صورت گرفت.
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