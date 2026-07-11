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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

اهدای سه شیء تاریخی مربوط به عصر آهن به میراث فرهنگی استان ایلام

اهدای سه شیء تاریخی مربوط به عصر آهن به میراث فرهنگی استان ایلام

ایلام - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از اهدای سه شیء تاریخی متعلق به دوره عصر آهن از سوی یکی از شهروندان شهرستان چوار به این اداره‌کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با قدردانی از احساس مسئولیت شهروندان در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: سه قطعه شیء تاریخی شامل یک عدد قوری سفالی، یک عدد کاسه سفالی و یک عدد ساغر سفالی که بر اساس بررسی‌های کارشناسی متعلق به دوره عصر آهن هستند، از سوی یکی از شهروندان شهرستان چوار به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام اهدا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و حراست از آثار تاریخی و هویت فرهنگی کشور دارد، افزود: این آثار پس از ثبت و انجام اقدامات کارشناسی، مطابق ضوابط در مخازن امن میراث فرهنگی نگهداری و برای پژوهش‌های تخصصی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا در اختیار داشتن اشیای تاریخی، ضمن خودداری از هرگونه خرید و فروش یا جابه‌جایی غیرقانونی، مراتب را به این اداره‌کل اطلاع دهند تا ضمن حفظ این آثار ارزشمند، زمینه صیانت از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان از اقدام ارزشمند این شهروند چوار در اهدای این اشیای تاریخی تقدیر کرد و آن را گامی مؤثر در پاسداری از میراث گران‌بهای استان ایلام و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی دانست.

کد مطلب 6884551

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