صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی یک موج گرما در سطح استان مستقر شده است و انتظار میرود طی امروز و فردا شاهد افزایش دمای یک تا دو درجه سانتیگراد باشیم.
وی با بیان اینکه بر همین اساس در این مدت شاهد گرمتر شدن هوای استان خواهیم بود تصریح کرد: صبح امروز برای شهرکرد دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافت و دید افقی به بالای ۱۰ کیلومتر رسید.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد و بلداجی با ثبت کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین نقاط استان و سرخون با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان شد.
نوروزی ادامه داد: پیشبینی میشود، به دلیل پایداری جو تا پایان هفته موج گرما در سطح استان تداوم داشته باشد و ممکن است در برخی از نقاط خصوصا مناطق شرقی، شهرستان سامان، بن، شهرکرد، فرخشهر وبروجن و شهرستانهای غربی استان، غرب کوهرنگ، کارون ۴ و مونج شاهد گرد و غبار انتقالی خواهیم بود.
وی یادآور شد: در بعدازظهرها نیز بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد، که منجر به ایجاد گرد و خاک محلی میشود و با توجه به ورود موج گرما به استان، انتقال گرد، وزش باد و غبار و خیزش گرد و خاک، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: افزایش دما و ماندگاری گرما ممکن است منجر به ایجاد گرمازدگی در افراد حساس و وقوع آتشسوزی در جنگلها شود.
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