خبرگزاری مهر، گروه استانها: اینجا خراسان جنوبی است، سرزمینی که امروز شنبه ۲۰ تیر، بار دیگر بوی عطر شهادت در کوچهها و خیابانهایش پیچیده و مردمش برای بدرقه یکی از فرزندان پرافتخار خود به میدان آمدند.
امروز آسمان این دیار، رنگ دیگری دارد. انگار زمین و زمان برای وداع با مردی ایستادهاند که چند روز پیش، لباس خاکی خدمت را با خلعت آسمانی شهادت عوض کرد. خیابانها مملو از مردمی است که با چشمانی بارانی و دلهایی سرشار از افتخار، آمدهاند تا آخرین سلام خود را به شهید سرافراز علیرضا بالیده تقدیم کنند.
پیکر مطهر این فرزند رشید خراسان جنوبی، بر شانههای مردمی تشییع میشود که سالهاست نامشان با ایثار و مقاومت گره خورده است. مردمانی که در روزهای سخت، پای آرمانهای خود ایستادهاند و ثابت کردهاند قدرشناسی از شهیدان، در تار و پود فرهنگ این دیار ریشه دارد.
این خاک، پیش از این نیز فرزندان بسیاری را در مسیر دفاع از اسلام و ایران تقدیم کرده است، خاکی که آغوشش بارها میزبان پیکر پاک شهیدانی بوده که از دل همین خانهها و همین کوچهها برخاستهاند و نامشان در دفتر پرافتخار ایثار این سرزمین ماندگار شده است.
امروز دوباره روایت حماسه در این دیار تکرار میشود، روایتی از مردمی شهیدپرور که آمدهاند بگویند فرزندان این سرزمین هرگز تنها نمیمانند.
پرچمها به احترام شهید به اهتزاز درآمدهاند، زمزمه دعا از میان جمعیت به گوش میرسد و اشکهای جاری، قصه دلبستگی ملتی به قهرمانان خود را روایت میکند.
پرچمهای سهرنگ ایران و بیرقهایی که نماد خونخواهی رهبر شهید، دیگر شهدا و تداوم راه عاشورایی مقاومت هستند، امروز در دستان مردم به اهتزاز درآمدهاند.
در میان موج خروشان جمعیت، رنگهای سرخ و سفید و سبز پرچمها با اشکهای مردم در هم آمیخته و خیابانها به صحنهای از حماسه و دلدادگی تبدیل شده است.
هر قدمی که در این مسیر برداشته میشود، روایتی است از مردمی که آمدهاند تا آخرین بدرقه را برای رهبر شهید خود رقم بزنند و نشان دهند که راه شهیدان، با رفتن آنان متوقف نمیشود.
راه شهدا ادامه دارد
جمعیت زیادی گرد هم آمدهاند تا اشکهایشان را بدرقه شهید خدمت کنند. مردی با چشمانی پر از اشک اما دلی سرشار از افتخار، از حس و حال خود میگوید.
وی که خود را محمد سخاوتی معرفی میکند، میگوید: امروز آمدیم تا به شهید عزیزمان بگوییم که مردم قدر فداکاریهایش را میدانند.
وی ادامه میدهد: شاید یک عمر فرصت زندگی برای بعضیها باشد، اما بعضی انسانها با انتخاب راه خدمت و دفاع از وطن، نامشان را برای همیشه ماندگار میکنند.
این شهروند بیرجندی با بیان اینکه خراسان جنوبی همیشه ثابت کرده که پای انقلاب و ارزشها ایستاده است، میافزاید: این مردم، شهید دادهاند و خوب میدانند آرامش و امنیت امروز، حاصل خون پاک همین شهدا است.
سخاوتی با تاکید بر اینکه امروز هم آمدهایم تا فرزند این خاک را بدرقه کنیم و بگوییم راهش ادامه دارد، میافزاید: با توجه به حضور باشکوه مردم در این مراسم، میتوان فهمید که شهدا هنوز در دل مردم زنده هستند.
این شهروند میگوید: خوشا به حال شهید که با عزت رفت و نامش در کنار دیگر شهدای پرافتخار این دیار ماندگار شد و ما هم دعا میکنیم بتوانیم ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم.
خونخواه شهدا هستیم
تکتم آسوده دومین مخاطب مهر هم در گفتگویی صمیمی میگوید: وقتی نام شهید میآید، دل همه ما میلرزد چراکه میدانیم امنیت و آرامشی که امروز داریم، مدیون جوانانی است که از جان خود گذشتند و امروز آمدهایم تا به این شهید عزیز و خانوادهاش بگوییم تنها نیستند.
وی با بیان اینکه این سرزمین، سرزمین شهیدان است و مادران و خانوادههای زیادی در این خاک داغ فرزند دیدهاند، اما با افتخار ایستادهاند، میافزاید: مردم این دیار همیشه نشان دادهاند که قدردان خون شهدا هستند و راهشان را فراموش نمیکنند.
آسوده با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع میگوید: دیدن این همه جمعیت، اشک را به چشم آدم میآورد چراکه از پیر و جوان گرفته تا خانوادهها، همه آمدهاند تا آخرین بدرقه را برای فرزند این خاک انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه قطعا انتقام خون رهبر شهید و این شهدا را از آمریکا و اسرائیل خواهیم گرفت، میافزاید: از خدا میخواهیم به خانواده این شهید صبر بدهد و به ما توفیق دهد ادامهدهنده راه کسانی باشیم که برای دفاع از وطن از همه چیز خود گذشتند.
شهدا چراغ راه نسل ما هستند
در میان جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرافراز علیرضا بالیده، جوانی دهه هشتادی ایستاده است. جوانی که شاید روزهای دفاع و حماسههای گذشته را ندیده باشد، اما خود را وامدار همان فرهنگ ایثار و فداکاری میداند.
وی در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در این مراسم میگوید: آمدهام تا بگویم نسل ما هم قدردان شهد هستند.
وی ادامه میدهد: شاید ما خیلی از شهدا را از نزدیک ندیده باشیم، اما وقتی میشنویم جوانانی برای دفاع از وطن و مردمشان از جان خود گذشتهاند، احساس مسئولیت میکنیم که راهشان را بشناسیم و ادامه دهیم.
رمضانی، شهید بالیده را نمادی از شجاعت و از خودگذشتگی دانست و میگوید: امروز وقتی این جمعیت را میبینم، میفهمم که محبت به شهدا محدود به یک نسل نیست و دلهای جوانها هم با این مسیر همراه است.
وی با اشاره به پیشینه شهیدپروری خراسان جنوبی میگوید: این استان همیشه مهد مردان و زنان بزرگی بوده که برای دفاع از ارزشها و امنیت کشور ایستادهان و ما جوانها وظیفه داریم این فرهنگ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم یاد شهدا فراموش شود.
رمضانی با بیان اینکه همیشه خونخواه رهبر شهید و تمام شهدای جنگهای ۱۲ روزه و رمضان هستیم، میافزاید: امروز آمدهایم تا به شهید بالیده سلام کنیم و بگوییم راهی که شما رفتید، برای ما چراغی است که مسیر آینده را روشن میکند.
انتقام می گیریم
در میان جمعیت پرشور، دختری جوان با چشمانی آکنده از بغض و افتخار، از حضور خود در این مراسم میگوید.
امالبنین صادقی با بیان اینکه ما از رهبر معظم انقلاب و شهدا درسهای بزرگی آموختهایم، میافزاید: درس ایستادگی، مقاومت، فداکاری و دفاع از ارزشهایی که برای آنها خونهای پاک زیادی تقدیم شده است و شهدا به ما نشان دادند که در مسیر دفاع از حق و حقیقت، نباید از سختیها ترسید.
وی با بیان اینکه نسل ما شاید خیلی از این شهدا را از نزدیک ندیده باشد، اما با راه و مرامشان زندگی میکند، میافزاید: امروز آمدهایم تا بگوییم جوانان این سرزمین همچنان پای آرمانهای انقلاب و نظام ایستادهاند و اجازه نمیدهند فداکاریهای شهدا به فراموشی سپرده شود.
وی با تاکید بر اینکه هر جا که کشور به حضور مردم نیاز داشته باشد، جوانان و مردم این سرزمین در میدان خواهند بود، میگوید: شهادت برای ما پایان راه نیست؛ بالاترین مسیر برای رسیدن به عزت و سربلندی است و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت به کشور و ادامه راه شهدا قدم برداریم و اگر روزی نیاز باشد، آخرین مسیرمان نیز همان راهی باشد که شهدا با افتخار پیمودند.
شهید سرافراز علیرضا بالیده از فرزندان استان خراسان جنوبی و از نیروهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی تجاوز اخیر آمریکا به میهن اسلامی به شهادت رسید و به کاروان شهدای جنگ رمضان پیوست.
شهید علیرضا بالیده، از دلاورمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز بر دستان مردم تشییع میشود اما نام و یادش در آسمان این سرزمین ماندگار خواهد ماند. او به جمع کاروان پرافتخار شهدای جنگ رمضان پیوسته است تا بار دیگر ثابت شود که راه ایثار و فداکاری در این دیار همچنان زنده است.
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