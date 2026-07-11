خاموشی اضطراری برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد به منظور انجام تعمیرات و افزایش پایداری شبکه، خاموشی اضطراری برق در برخی مناطق استان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت موقت انجام می شود.

گچساران

ماهورباشت- پاکوه-پمپاژهای اطراف

بوستان-تنگ آب-شوش ده کهنه و علیا و سفلی-سی ان جی حسینی-سنگ شکن شهرداری-چم بلبل-مله برفی-امام ضامن-دلی نعل-سنگ شکن رزمان و کرمی-لیراب-چالموره-دلی رباط-بهره عنا-چاه تلخ-گوهرگان-ده بزرگ-پیچاب-تلخاب احمدزاده و میر علی بخش-سلطان آباد

بلوار شهید تاجگردون تا فرعی 5 کارکنان شمالی-بیمارستان نرگسی-بیمارستان تامین اجتماعی

باباکلان-آب شیرین-فنی حرفه ای-پمپ بنزین کریمیان-قسمتی از شهرک توحید-اداره امور عشایر

کهگیلویه

حومه غربی دهدشت –سرپری –چاه بردی-نهضت آباد و روشن آباد-بی منجگان-تنگ صولک-فیلگاه-آب کاسه –پادوک تا پمپ های آب آشامیدنی

دنا

شهر پاتاوه-بهرام بیگی-روستاهای کره-سادات محمودی و روستاهای تابعه

به منظور حفظ پایداری شبکه کولرهای آبی را روی دور کند و کولرهای گازی را روی دمای 25درجه، دمای آسایش قرار دهید.