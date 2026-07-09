خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد به منظور انجام تعمیرات و افزایش پایداری شبکه، خاموشی برق پنجشنبه در برخی مناطق استان انجام می شود.

گچساران

اسلام آباد-آبریگون-دیل-آرو-نازمکان از ساعت 10تا 12

بیدزرد-سربیشه-مرکز تحقیقات-امامزاده جعفر-شهرک صنعتی ناصرآباد-جهادآباد از ساعت 10تا 12

بویراحمد

بلهزار-مادوان علیا-پمپاژهای آب مادوان-مزدک ها-گوشه-مهریان-تنگ سریز-گنجه ای-ده برآفتاب از ساعت 10تا 12

دنا

شهر سی سخت-کوخدان-دهنو-امیرآباد-بیاره-تل سیاه-کریک-دارشاهی و سایر روستاهای تابعه

2)شهر سی سخت-کوخدان-دهنو-امیرآباد-بیاره-تل سیاه-کریک-دارشاهی و سایر روستاهای تابعه از ساعت 10تا 12

باشت

منصورآباد-امامزاده محمود-برغون-گروس-سرآببیز-کلگه امیرشیخی-آبدگاه-پنبه زار-نارگ موسی تلچگاه- لار- شادگان- شاه بهرام-فتح از ساعت 12تا 14

منازل خانگی شرکت نفت گروه اول از ساعت 12تا 14

سد چم شیر-سرآبننیز-خربل-ترمینال-شهرک توحید-یگان امداد-شهرک مکانیک-صنایع-اداره راه و ترابری-هواشناسی از ساعت 12تا 14

بخشی از شهرک جهاد-شهرک معلم و بهارستان-بخشی از شهرک هدایت-مسکن مهر شاکری از ساعت 12تا 14

بویراحمد

دشتروم-سپیدار-پادگان امام جعفر صادق-پنبه زاری-کشتارگاه صنعتی تنگ کناره-دلی اولاد علی مومن-تنگ تامرادی-جلیل-بابکان-حوزه کوشک ها از ساعت 12تا 14

چنارستان ها-پل زردک-علی آباد-کریم آباد-موردرازها -کرد لاغری-محمد آباد نرگاه-سنگ شکن شفیعی و اکبری-طرح ماهی ها -گلخانه ها-سرآبتاوه خلیج فارس 1 تا 10 از ساعت 12تا 14

گچساران

منازل خانگی شرکت نفت گروه 2 از ساعت 14تا 16

باباکلان-آب شیرین-فنی حرفه ای-پمپ بنزین کریمیان-قسمتی از شهرک توحید-اداره امور عشایر از ساعت 14تا 16

چرام

سنگ شکن شهرداری دهدشت جنب ایستگاه چرام-قسمتی از القچین سفلی-طرحهای کشاورزی حاجی پور، نوروزی و قبادی-بلدان-شیخ حسین،آرند-کره ای-تنگ می-دانشگاه-کپسولی-جاده آرند-منازل سازمانی و خیابانهای منشعب فرمانداری چرام-مصلی نماز جمعه-بهداری-(بانک کشاورزی-صادرات-تجارت-مهر-ملی)-داروخانه-شرکت برق-شرکت گاز-جهاد-خیابانهای بالای بلوار شهید دستغیب شامل خیابانهای مالک اشتر-شهدا-خیابان امام خمینی و خیابان میثم-قدس-آزادی-سعدی-خیابان های پای قلعه چرام-بلوارهای شهید بهشتی-مطهری-شهید رجایی-بلوار امام حسین-بلوار شهید سروش نژاد از ساعت 14تا 16

کهگیلویه

پلیس راه دهدشت بهبهان-کارگاه بتون سازی تابش نژاد-منبع آب جدید دهدشت-مسکن ملی و مهر-گلزار-کوی پاسداران-خیابان شهید دادوندسمت چپ-پست قدیم –ترمینال-60 دستگاه-کوی کارکنان دولت-آب و فاضلاب -بلوار شهید آرانپور-سایپا یدک رستاک تا قبل از چهار راه صدا و سیما- روستای غریب خانه-طرح پرورش شترمرغ استوی–شورای حل اختلاف- سردخانه بهمنی-سمغان و زندان مرکزی از ساعت 14تا 16

مارگون

شهر مارگون-بخش لوداب - دهستان چین-بخش زیلایی از ساعت 16تا 18

لنده

بخش مرکزی و جنوبی شهر لنده(خیابان امام خمینی و شهید رجایی-خیابان حافظ-شهرک های فجر، بهاران و سرآسیاب)-روستاهای (حوزه سلیمان شهرویی و آل طیب-حوزه سرآسیاب تا آتشگاه) از ساعت 16تا 18

بهمئی

لیکک خیابان های رهبری، فداییان اسلام،آزادی و صیاد شیرازی-خیابان قدس از گلستان ۱۱ تا ۱۸-شهرک و روستای سیاه شیر از ساعت 16تا 18

باشت

کارخانه یخ-کته-سعادت آباد-ملک آباد-آلکان-پمپ بنزین حسینی- تُل مویزی-پمپاژهای کمربندی-سردخانه اسکندری-تالار رضا-تپه نور شهدا-(از فلکه ورودی شهر باشت جنب رستوران کامران تا بانک تجارت و خیابان شهدا) از ساعت 16تا 18