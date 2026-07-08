خاموشی با برنامه برق در برخی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد به منظور انجام تعمیرات و افزایش پایداری شبکه ، خاموشی برق چهارشنبه در برخی مناطق استان انجام می شود.

بویراحمد

گردوه-ساران-دروهان-بتاری-لیراب-طرح ماهی های(ساران-دروهان-بتاری)-پمپاژهای کشاورزی(گردوه-ساران-دروهان)-پلیس راه یاسوج اصفهان-پمپ بنزین معصومی-سنگ شکن ها-طرح ماهی های بالای رود بشار/خمینی آباد-نده-گندی خوری-توت نده-سرتنگ-پمپ بنزین بشار از ساعت ۱۰ تا ۱۲

باشت

ماهورباشت- پاکوه-پمپاژهای اطراف از ساعت ۱۰ تا ۱۲

گچساران

بازار روز-۳۰ دستگاه بنیاد شهید-۸۰ دستگاه فرهنگیان-شهرک رزمندگان-کوی شهید فهمیده-علامه طباطبایی از ساعت ۱۰تا ۱۲

بویراحمد

شرف آباد ها-شهرک امام علی-جوشکاران-مادوان سفلی-زندان مرکزی-بلهزار سفلی-جدول غوره-بنسنجان پایین جاده اصفهان-جمعه بازار از ساعت ۱۲تا ۱۴

گچساران

شمس عرب-سادات-خلف آباد-سعادت آباد-چهاربیشه دوم-آب چیرک-آب توت-تصفیه خانه سد کوثر-سد کوثر-پادوک-ده خلیفه-حاج ناصر-مردان معصوم از ساعت ۱۲تا ۱۴

گچساران

بلوار شهید تاجگردون تا فرعی ۵ کارکنان شمالی-بیمارستان نرگسی-بیمارستان تامین اجتماعی از ساعت۱۲تا۱۴

کهگیلویه

سردشت قلعه دختر –دشت بن –ده شیخان-داریاب-پاچنگ-دره کل-سرخون-گچی-گنجه زار-تاگک-وارجعفری- سادات مشهدی-قلعه رئیسی و دیشموک-آبریز –زیرنا-بید انجیر از ساعت ۱۲ تا ۱۴

باشت

بوستان-تنگ آب-شوش ده کهنه و علیا و سفلی-سی ان جی حسینی-سنگ شکن شهرداری-چم بلبل-مله برفی-امام ضامن-دلی نعل-سنگ شکن رزمان و کرمی-لیراب-چالموره-دلی رباط-بهره عنا-چاه تلخ-گوهرگان-ده بزرگ-پیچاب-تلخاب احمدزاده و میر علی بخش-سلطان آباد از ساعت ۱۴ تا ۱۶

چرام

کلایه سفلی-القچین علیا-چشمه زعفران-بردیان-شهرک صنعتی بردیان-(تل زری-تل مرغ-دم مهد-امام زاده پهلوان-ادرمکان-برج علیشیر-امامزاده کوه برد-چیر-قلعه دژ-دارگنده-کشتارگاه-سربردیان) از ساعت ۱۴ تا ۱۶

لنده

خیابان شهید مطهری لنده-خیابان سادات-خیابان شهید چمران-سیل بند بالا و پایین-(کهناب-تراب-شیتاب-مونه-حوزه موگرمون) از ساعت ۱۴ تا ۱۶

بویراحمد

نقاره خانه-چیتاب-روستاهای مختار-کالوس-فیروز آباد-دلی خمسیر-جوزار-بلوط کاران-راهمالی-آب گرمک-آب زالو-تولگهی-روستاهای بخش چیتاب-طرح ماهی های (دروهان-چیتاب-صالحان-نقاره خانه-جوزار-چم سوخته-محمدآباد-باوری) از ساعت ۱۴ تا ۱۶

بهمئی

پمپ بنزین ورودی لیکک-مسکن مهر-ورودی شهر کوچه های بوستان ۱ تا ۷ -دادگستری-شهرداری-خیابان شهید فهمیده-جانبازان-شریعتی-پاسداران-بیمارستان شهر-مجتمع ادارات-جهاد سازندگی-پست بانک از ساعت ۱۶ تا ۱۸

کهگیلویه

چهارمه و سرچهارمه-بوا علیا و سفلی-چنگلوا-بلوط بنگان-سوق از ساعت ۱۶ تا ۱۸

حومه غربی دهدشت –سرپری –چاه بردی-نهضت آباد و روشن آباد-بی منجگان-تنگ صولک-فیلگاه-آب کاسه –پادوک تا پمپ های آب آشامیدنی از ساعت ۱۶ تا ۱۸

گچساران

منطقه باغ فردوس-پارک دوستی-خیابان ثبت-خیابان شهید تیموری-منازل سازمان بهداشت از ساعت۱۶ تا ۱۸