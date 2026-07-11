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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

آیت‌الله اعرافی: مراسم وداع با رهبر شهید در جمکران شایسته برگزار شد

آیت‌الله اعرافی: مراسم وداع با رهبر شهید در جمکران شایسته برگزار شد

قم- مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی از خدمات و تلاش‌های تولیت مسجد مقدس جمکران و همکاران این مجموعه در برگزاری مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید و مجاهد کبیر تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که از سوی آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران صادر شده، آمده است:

تشییع و بدرقه باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید و مجاهد کبیر، برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و بصیر قم افزود.

در ادامه این پیام، مدیریت جهادی، دغدغه‌مندی عمیق و روحیه انقلابی تولیت مسجد جمکران و همکاران این مجموعه در خدمت‌رسانی شایسته، برگزاری مراسم تشییع و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور میلیونی سوگواران و زائران، جلوه‌ای از غیرت دینی و انقلابی مسئولان و مردم قم توصیف شده است.

آیت‌الله اعرافی همچنین با قدردانی از میزبانی شایسته از شخصیت‌های ملی و بین‌المللی، این اقدامات را شایسته تقدیر دانسته و در پایان، دوام توفیقات تولیت مسجد مقدس جمکران و همکاران وی را از خداوند متعال مسئلت کرده است.

کد مطلب 6884585

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