به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که از سوی آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران صادر شده، آمده است:



تشییع و بدرقه باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید و مجاهد کبیر، برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و بصیر قم افزود.



در ادامه این پیام، مدیریت جهادی، دغدغه‌مندی عمیق و روحیه انقلابی تولیت مسجد جمکران و همکاران این مجموعه در خدمت‌رسانی شایسته، برگزاری مراسم تشییع و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور میلیونی سوگواران و زائران، جلوه‌ای از غیرت دینی و انقلابی مسئولان و مردم قم توصیف شده است.



آیت‌الله اعرافی همچنین با قدردانی از میزبانی شایسته از شخصیت‌های ملی و بین‌المللی، این اقدامات را شایسته تقدیر دانسته و در پایان، دوام توفیقات تولیت مسجد مقدس جمکران و همکاران وی را از خداوند متعال مسئلت کرده است.