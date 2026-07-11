بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک تجارت (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت۳۸۰۲۷
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل ذیل تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند:
تهران، خیابان آیتاله طالقانی، حد فاصل خیابانهای ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک ۴۳۰، طبقه اول، سالن همایشهای الغدیر
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند از ساعت ۱۳ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه معتبر یا معرفینامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور بههم رسانند.
همچنین سهامداران محترم میتوانند جهت حضور در جلسه بر خط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت، اقدام نمایند.
دستور جلسه مجمع :
۱- استماع گزارش هیئتمدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴- تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵- تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه آنها
۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۹- تصمیم گیری در خصوص اخذ اندوخته احتیاطی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، موضوع ماده ۱۰۹ اساسنامه بانک
۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور است.
هیئتمدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)
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