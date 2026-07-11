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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

موج جدید اخراج نیروها در سازمان اطلاعاتی آمریکا

موج جدید اخراج نیروها در سازمان اطلاعاتی آمریکا

مدیر موقت سازمان اطلاعات ملی آمریکا از آغاز موج جدیدی از اخراج نیروها در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیل پولت، مدیر موقت سازمان اطلاعات ملی آمریکا از آغاز دور جدیدی از اخراج‌ها در این سازمان خبر داد و اعلام کرد که دور سوم کاهش نیروها آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای سازماندهی مجدد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و کاهش هزینه‌های دولت صورت می‌گیرد.

ترامپ پیش از این به وال استریت ژورنال گفته بود که به پولت دستور داده است تا کوچک‌سازی این سازمان را آغاز کند چرا که دفتر مدیر اطلاعات ملی بیش از حد بزرگ و ناکارآمد شده است.

کد مطلب 6884639

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