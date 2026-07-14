میعادفر: آمادگی کامل اورژانس تا نقطه صفر مرزی برای اربعین

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از آمادگی کامل اورژانس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: اورژانس کشور تا نقطه صفر مرزی حضور خواهد داشت و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی و امدادی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مراکز درمانی مستقر در مرزها مورد بازبینی و ریکاوری قرار گرفته‌اند و تیم‌های تخصصی برای رفع نواقص و آماده‌سازی کامل این مراکز اعزام شده‌اند تا در زمان آغاز تردد زائران، خدمات بدون وقفه ارائه شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: تعداد نیروهای درمانی و تجهیزات بر اساس درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی که مسئول اجرای برنامه‌های سلامت در مرزها هستند، تأمین خواهد شد.

میعادفر تصریح کرد: هر دانشگاه بر اساس نیاز خود، تعداد پزشکان، پرستاران و آمبولانس‌های مورد نیاز را اعلام می‌کند و سازمان اورژانس نیز بر همان مبنا نیروها، تجهیزات و آمبولانس‌های مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد تا پوشش درمانی زائران در مرزها به‌صورت کامل انجام شود.

وی گفت: از هفته آینده باید در مرزهای ۸ گانه حضور پیدا کنیم و برنامه ریزی های موجود انجام شود و این مراسم را هم به خوبی برگزار کنیم.