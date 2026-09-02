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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

لزوم آماده باش دستگاه‌های خدمات رسان شادگان برای مقابله با سامانه جدید

لزوم آماده باش دستگاه‌های خدمات رسان شادگان برای مقابله با سامانه جدید

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به هشدار هواشناسی گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان برای مدیریت بارش باران سامانه جدید بارشی در سطح شهرستان آماده باش کامل باشند.

حببب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شادگان با تاکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: با توجه به هشدارها و گزارش‌های هواشناسی در خصوص پدیده «ال‌نینو» و پیش‌ بینی افزایش بارندگی‌ها در فصل پاییز باید تمهیدات و آمادگی‌ های لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی پیش‌بینی و اتخاذ شود.

وی افزود: در همین راستا وظایف شرکت‌های معین شهرستان در زمینه پشتیبانی، مدیریت و رفع بحران‌ها مشخص شده و تقسیم وظایف میان آن‌ها انجام و ابلاغ شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید ویژه بر موضوع آب‌های سطحی و دفع آبهای ناشی از بارندگی، گفت: موضوع آب‌های سطحی باید با حساسیت ویژه دنبال شود و شهرداران نیز مشکلات موجود را به صورت مستمر از مدیران کل استانی پیگیری کنند.

وی با تاکید ویژه بر ضرورت مدیریت و دفع آب‌های سطحی ناشی از بارندگی گفت: موضوع جمع‌ آوری و هدایت آب‌های سطحی باید با حساسیت و جدیت ویژه دنبال شود و شهرداری‌ شادگان و اداره آبفا نسبت به تکمیل پروژه‌های مرتبط با دفع و هدایت آب‌های سطحی بویژه در نقاط بحرانی و مستعد آبگرفتگی اقدام نمایند.

عفری‌ در پایان با تاکید بر ضرورت تسریع در اقدامات پیشگیرانه گفت: همه دستگاه‌های شهرستان باید با جدیت بیشتری نسبت به آمادگی برای فصل بارندگی اقدام کند و لازم است همه دستگاه‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله عملیاتی شوند.

کد مطلب 6935974

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    نظرات

    • جبوری IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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      درود بر شما خسته نباشید

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