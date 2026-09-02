حببب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شادگان با تاکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: با توجه به هشدارها و گزارش‌های هواشناسی در خصوص پدیده «ال‌نینو» و پیش‌ بینی افزایش بارندگی‌ها در فصل پاییز باید تمهیدات و آمادگی‌ های لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی پیش‌بینی و اتخاذ شود.

وی افزود: در همین راستا وظایف شرکت‌های معین شهرستان در زمینه پشتیبانی، مدیریت و رفع بحران‌ها مشخص شده و تقسیم وظایف میان آن‌ها انجام و ابلاغ شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید ویژه بر موضوع آب‌های سطحی و دفع آبهای ناشی از بارندگی، گفت: موضوع آب‌های سطحی باید با حساسیت ویژه دنبال شود و شهرداران نیز مشکلات موجود را به صورت مستمر از مدیران کل استانی پیگیری کنند.

وی با تاکید ویژه بر ضرورت مدیریت و دفع آب‌های سطحی ناشی از بارندگی گفت: موضوع جمع‌ آوری و هدایت آب‌های سطحی باید با حساسیت و جدیت ویژه دنبال شود و شهرداری‌ شادگان و اداره آبفا نسبت به تکمیل پروژه‌های مرتبط با دفع و هدایت آب‌های سطحی بویژه در نقاط بحرانی و مستعد آبگرفتگی اقدام نمایند.

عفری‌ در پایان با تاکید بر ضرورت تسریع در اقدامات پیشگیرانه گفت: همه دستگاه‌های شهرستان باید با جدیت بیشتری نسبت به آمادگی برای فصل بارندگی اقدام کند و لازم است همه دستگاه‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله عملیاتی شوند.