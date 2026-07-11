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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

اتاق اصناف ایران: نظارت بر نانوایی‌ها تشدید می‌شود

اتاق اصناف ایران: نظارت بر نانوایی‌ها تشدید می‌شود

اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای و در پی اصلاح قیمت نان بر تشدید نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، تشکیل گشت‌های مشترک و برخورد قانونی با هرگونه تخلف در فرآیند تولید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای بر تشدید نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی تأکید کرده است؛ در متن این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اصلاح قیمت نان در اکثر استان‌های کشور و با توجه به جایگاه استراتژیک این کالای اساسی در سبد معیشتی خانوار و به منظور ایجاد آرامش در بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مردمی، ضروری است با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط و نیز هماهنگی و همکاری موثر با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان جهادکشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع نظارتی در قالب گشت‌های مشترک، ضمن نظارت دقیق بر فرآیند تولید و عرضه نان، در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله عدم تناسب آرد دریافتی با میزان پخت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم رعایت قیمت‌های مصوب، عدم نصب نرخنامه مصوب یا نصب آن در محل غیر قابل رویت، ثبت نادرست تراکنش‌ها در دستگاه کارتخوان هوشمند فروش نان، امتناع از عرضه نان درخواستی مشتری(اعم از ساده یا کنجدی)، تولید و عرضه نان‌های نامتعارف به گونه‌ایی که موجب اخلال در عرضه نان متعارف شود، دریافت وجوه غیرمتعارف بابت کیسه پلاستیکی و سایر تخلفات احتمالی، برخورد قانونی معمول و نتیجه برای انعکاس به مراجع ذی‌صلاح به اتاق اصناف ایران ارسال شود.

همچنین لازم است درباره قیمت‌های مصوب انواع نان، اوزان قانونی چانه، لزوم نصب نرخ نامه در محل مناسب و در معرض دید عموم، نحوه صحیح استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند فروش نان و ... اقدامات لازم به عمل آید.

کد مطلب 6884755
سمیه رسولی

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