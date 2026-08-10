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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

تسویه وجوه اتحادیه‌های اصناف با تأخیر انجام می‌شود

تسویه وجوه اتحادیه‌های اصناف با تأخیر انجام می‌شود

اتاق اصناف ایران از ادامه روند تسویه وجوه اتحادیه‌های زیرمجموعه با وجود تأخیر ناشی از خطای بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از پیگیری و استمرار تسویه وجوه اتحادیه‌های زیرمجموعه خود خبر داد. در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو بروز خطای بانکی در بانک عامل که خارج از حیطه اختیار و مسئولیت شرکت همراه پرداز زرین‌ (زرین‌پال) بوده است؛ به استحضار می‌رساند فایل‌های تسهیم وجوه اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف ایران در بازه زمانی ۳۱/۰۴/۱۴۰۵ لغایت ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ ایجاد نگردیده بود و تسویه‌ها صورت نپذیرفته است.

در حال حاضر، با توجه به تشکیل صف تسویه ناشی از عدم انجام تسویه در بازه مذکور و همچنین محدودیت‌های مربوط به سقف برداشت روزانه بانکی، فرآیند تسویه با تأخیر در حال انجام است.

شایان ذکر است طبق اعلام شرکت مذکور کلیه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم با بانک به صورت مستمر در حال انجام است و شرکت، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با رفع محدودیت‌های موجود، فرآیند تسویه وجوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به روال عادی بازگردد.

کد مطلب 6912908
سمیه رسولی

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