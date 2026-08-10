به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از پیگیری و استمرار تسویه وجوه اتحادیه‌های زیرمجموعه خود خبر داد. در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو بروز خطای بانکی در بانک عامل که خارج از حیطه اختیار و مسئولیت شرکت همراه پرداز زرین‌ (زرین‌پال) بوده است؛ به استحضار می‌رساند فایل‌های تسهیم وجوه اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف ایران در بازه زمانی ۳۱/۰۴/۱۴۰۵ لغایت ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ ایجاد نگردیده بود و تسویه‌ها صورت نپذیرفته است.

در حال حاضر، با توجه به تشکیل صف تسویه ناشی از عدم انجام تسویه در بازه مذکور و همچنین محدودیت‌های مربوط به سقف برداشت روزانه بانکی، فرآیند تسویه با تأخیر در حال انجام است.

شایان ذکر است طبق اعلام شرکت مذکور کلیه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم با بانک به صورت مستمر در حال انجام است و شرکت، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با رفع محدودیت‌های موجود، فرآیند تسویه وجوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به روال عادی بازگردد.