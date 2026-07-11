به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر شنبه در نشست برنامهریزی تکریم و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان، با بیان این مطلب اظهار کرد: پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجلیل از خانوادههای آنان از مهمترین وظایف مسئولان و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، وظیفهای ملی و دینی است و برگزاری این دیدارها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده دارد
همافزایی دستگاهها برای برگزاری باشکوه برنامههای کنگره شهدا
شهیدی در ادامه بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی برای اجرای برنامههای مرتبط با کنگره ۵۵۳۶ شهید استان تأکید کرد و افزود: همراهی و همافزایی مجموعههای مختلف، زمینه برگزاری هرچه بهتر برنامههای تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا و ایثارگران سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و خدمت به آنان، ادای دین به ایثار و فداکاریهایی است که برای حفظ ارزشهای نظام و کشور انجام شده است.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ مأموریتی ماندگار
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان تصریح کرد: دیدار با خانوادههای شهدا تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و تربیتی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است.
این نشست با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان و نمایندگان سپاه و با مشارکت این نهاد، در محل ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.
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