  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

مشاوران ایثارگران دستگاه‌ها حلقه اتصال خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا

مشاوران ایثارگران دستگاه‌ها حلقه اتصال خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر نقش مشاوران ایثارگران دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به جامعه هدف گفت: مشاوران ایثارگران دستگاه‌ها حلقه اتصال خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مشاوران ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به جایگاه ویژه خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اظهار کرد: مسئولیتی که امروز بر عهده مشاوران ایثارگران قرار گرفته، فرصتی ارزشمند برای خدمت است که باید با تمام توان از آن استفاده کرد.

وی افزود: جامعه ایثارگری تنها محدود به کارکنان ایثارگر دستگاه‌ها نیست، بلکه بسیاری از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان مراجعه‌کننده وارد مجموعه‌های اداری می‌شوند و مشاوران ایثارگران می‌توانند مسیر ارتباط، پیگیری و حل مسائل آنان را هموار کنند.

خدمت به ایثارگران نیازمند نگاه انسانی و تکریم است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر اینکه خدمت به جامعه ایثارگری صرفاً در ارائه خدمات اداری و قانونی خلاصه نمی‌شود، بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تکریم، احترام و برخورد شایسته با خانواده‌هایی است که برای حفظ امنیت و آرامش کشور از عزیزترین داشته‌های خود گذشتند.

شهیدی ادامه داد: گاهی ممکن است به دلیل محدودیت‌های قانونی یا اداری امکان انجام یک درخواست وجود نداشته باشد، اما پاسخگویی مناسب، پیگیری دلسوزانه و برخورد کریمانه می‌تواند رضایت و آرامش خاطر یک خانواده ایثارگر را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا از جان، مال و زندگی خود گذشتند تا جامعه در امنیت و آرامش زندگی کند؛ بنابراین وظیفه امروز مسئولان، تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده است.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان با بیان اینکه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت فراتر از نصب بنر و برگزاری مراسم است، گفت: باید تلاش کنیم جامعه، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، با سیره، آرمان‌ها و سبک زندگی شهدا آشنا شوند.

وی افزود: زمانی می‌توان گفت در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موفق بوده‌ایم که این فرهنگ در رفتار، تصمیم‌ها و عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی نمود پیدا کند.

ضرورت حضور مدیران در کنار خانواده‌های شهدا

شهیدی با اشاره به اهمیت دیدار مسئولان با خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: حضور در کنار این خانواده‌ها فرصتی برای شناخت بهتر مشکلات و دریافت درس‌های بزرگی از صبر، مقاومت و فداکاری آنان است.

وی گفت: بنیاد شهید به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای جامعه ایثارگری نیست و برای ارائه خدمات مطلوب‌تر، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان خاطرنشان کرد: مشاوران ایثارگران دستگاه‌ها باید به عنوان پل ارتباطی میان بنیاد و جامعه هدف عمل کرده و مسائل مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله درمان، مسکن، اشتغال، امور فرهنگی و حقوقی را پیگیری کنند.

شهیدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در راستای اجرای طرح سپاس و دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با مشارکت فعال در این برنامه‌ها، زمینه مراجعه خادم به مخدوم و ارائه خدمات در محل زندگی خانواده‌های ایثارگر را فراهم کنند.

پیگیری مشکلات ایثارگران با رویکرد جهادی

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه مسکن و خدمات ایثارگری گفت: حل این مسائل نیازمند پیگیری مستمر، همکاری بین دستگاهی و استفاده از ظرفیت شوراهای مرتبط است.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان تأکید کرد: نشست‌های مشاوران ایثارگران باید به محلی برای بررسی مسائل واقعی، ارائه راهکار و پیگیری مصوبات تبدیل شود و صرفاً به برگزاری جلسات تشریفاتی محدود نشود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، مشاوران ایثارگران دستگاه‌های اجرایی را بازوان اجرایی بنیاد در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری دانست و گفت: حضور و نقش‌آفرینی این افراد می‌تواند بسیاری از موانع پیش روی خانواده‌های شهدا و ایثارگران را برطرف کند.

شهیدی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، خواستار تداوم تعامل میان مشاوران ایثارگران و بنیاد شهید برای تسهیل خدمت‌رسانی و رفع مشکلات جامعه ایثارگری شد.

کد مطلب 6882404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها