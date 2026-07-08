به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به جایگاه ویژه خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران اظهار کرد: مسئولیتی که امروز بر عهده مشاوران ایثارگران قرار گرفته، فرصتی ارزشمند برای خدمت است که باید با تمام توان از آن استفاده کرد.
وی افزود: جامعه ایثارگری تنها محدود به کارکنان ایثارگر دستگاهها نیست، بلکه بسیاری از خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان مراجعهکننده وارد مجموعههای اداری میشوند و مشاوران ایثارگران میتوانند مسیر ارتباط، پیگیری و حل مسائل آنان را هموار کنند.
خدمت به ایثارگران نیازمند نگاه انسانی و تکریم است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر اینکه خدمت به جامعه ایثارگری صرفاً در ارائه خدمات اداری و قانونی خلاصه نمیشود، بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تکریم، احترام و برخورد شایسته با خانوادههایی است که برای حفظ امنیت و آرامش کشور از عزیزترین داشتههای خود گذشتند.
شهیدی ادامه داد: گاهی ممکن است به دلیل محدودیتهای قانونی یا اداری امکان انجام یک درخواست وجود نداشته باشد، اما پاسخگویی مناسب، پیگیری دلسوزانه و برخورد کریمانه میتواند رضایت و آرامش خاطر یک خانواده ایثارگر را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا از جان، مال و زندگی خود گذشتند تا جامعه در امنیت و آرامش زندگی کند؛ بنابراین وظیفه امروز مسئولان، تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده است.
مدیرکل بنیاد شهید کردستان با بیان اینکه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت فراتر از نصب بنر و برگزاری مراسم است، گفت: باید تلاش کنیم جامعه، بهویژه نسل جوان و نوجوان، با سیره، آرمانها و سبک زندگی شهدا آشنا شوند.
وی افزود: زمانی میتوان گفت در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موفق بودهایم که این فرهنگ در رفتار، تصمیمها و عملکرد مدیران و دستگاههای اجرایی نمود پیدا کند.
ضرورت حضور مدیران در کنار خانوادههای شهدا
شهیدی با اشاره به اهمیت دیدار مسئولان با خانوادههای شهدا و ایثارگران اظهار کرد: حضور در کنار این خانوادهها فرصتی برای شناخت بهتر مشکلات و دریافت درسهای بزرگی از صبر، مقاومت و فداکاری آنان است.
وی گفت: بنیاد شهید به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای جامعه ایثارگری نیست و برای ارائه خدمات مطلوبتر، همراهی همه دستگاههای اجرایی ضروری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان خاطرنشان کرد: مشاوران ایثارگران دستگاهها باید به عنوان پل ارتباطی میان بنیاد و جامعه هدف عمل کرده و مسائل مربوط به حوزههای مختلف از جمله درمان، مسکن، اشتغال، امور فرهنگی و حقوقی را پیگیری کنند.
شهیدی با اشاره به برنامههای پیشرو در راستای اجرای طرح سپاس و دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران افزود: دستگاههای اجرایی باید با مشارکت فعال در این برنامهها، زمینه مراجعه خادم به مخدوم و ارائه خدمات در محل زندگی خانوادههای ایثارگر را فراهم کنند.
پیگیری مشکلات ایثارگران با رویکرد جهادی
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه مسکن و خدمات ایثارگری گفت: حل این مسائل نیازمند پیگیری مستمر، همکاری بین دستگاهی و استفاده از ظرفیت شوراهای مرتبط است.
مدیرکل بنیاد شهید کردستان تأکید کرد: نشستهای مشاوران ایثارگران باید به محلی برای بررسی مسائل واقعی، ارائه راهکار و پیگیری مصوبات تبدیل شود و صرفاً به برگزاری جلسات تشریفاتی محدود نشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی را بازوان اجرایی بنیاد در مسیر خدمترسانی به جامعه ایثارگری دانست و گفت: حضور و نقشآفرینی این افراد میتواند بسیاری از موانع پیش روی خانوادههای شهدا و ایثارگران را برطرف کند.
شهیدی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی استان، خواستار تداوم تعامل میان مشاوران ایثارگران و بنیاد شهید برای تسهیل خدمترسانی و رفع مشکلات جامعه ایثارگری شد.
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