رونمایی از سردیس شهدا و دو اثر مکتوب در اجلاسیه شهدای اقتدار سقز

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری اجلاسیه شهدای اقتدار شهرستان سقز، از سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردیس شهیدان محمد آبدرم، احمد اردلان، محمد ضرغامی و عمر بهرامی رونمایی شد.

این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ماندگار کردن نام شهدا در فضای شهری سقز برگزار شد.

در ادامه این مراسم، از دو کتاب «گل‌های سرخ هرمیدول» اثر فرزین شوکتی و «راه رستگاری» نوشته فردین سردره رونمایی شد.

کتاب «گل‌های سرخ هرمیدول» به زندگی‌نامه شهیدان سعیدزاده از شهدای منطقه سرشیو سقز اختصاص دارد و کتاب «راه رستگاری» نیز روایت زندگی شهیدان خاور رشیدی و ملا محمود محمدی را دربر گرفته است.

این دو اثر با همکاری انتشارات ۲۲، سپاه بیت‌المقدس کردستان و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و به همت دبیرخانه اجلاسیه شهدای سقز منتشر شده است.

همچنین در این اجلاسیه، تابلوهای معابر شهری مزین به نام شهیدان رونمایی شد و سه کوچه به نام شهدای جنگ رمضان ۱۴۰۴ شامل شهیدان گلاله دلیری، محمد خالخاص و هادی رسول‌پور و سه خیابان به نام شهیدان مهدی علیزاده، ارسلان ریاضی و عرفان عائلی نامگذاری شد.

اجلاسیه شهدای اقتدار شهرستان سقز در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان با حضور خسرو شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، ضیاالدین نعمانی فرماندار سقز، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد.