تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در استان، از اجرای برنامههای جدید برای مدیریت بار شبکه در بخش اداری خبر داد.
حسینی کارنامی اظهار کرد: همزمان با اوجگیری گرما، پایش لحظهای مصرف برق ادارات از طریق سامانههای هوشمند و همچنین بازرسیهای میدانی در سراسر استان تشدید شده تا از بروز اختلال در شبکه برق جلوگیری شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند در ساعات اداری مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش دهند و در ساعات غیراداری نیز با خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، دستکم ۷۰ درصد صرفهجویی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف گفت: در ساختمانهای اداری مجهز به کنتورهای هوشمند، در صورت عبور از سقف تعیینشده مصرف، سامانه به شکل خودکار نسبت به محدودسازی یا قطع برق اقدام میکند و نیازی به مداخله حضوری نخواهد بود.
حسینی کارنامی ادامه داد: اداراتی که ضوابط مدیریت مصرف را رعایت نکنند، علاوه بر اعمال محدودیت یا قطع انشعاب، به مراجع ذیربط معرفی شده و اسامی آنها نیز برای اطلاعرسانی عمومی منتشر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: ادارات باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت بیتوجهی به این الزام قانونی، مشمول جرایم پیشبینیشده خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران هدف از اجرای این برنامهها را حفظ پایداری شبکه، تأمین برق پایدار برای مشترکان و مدیریت مصرف در روزهای اوج بار عنوان کرد.
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