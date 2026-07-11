ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقلیمی کشور اظهار کرد: ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و میانگین بارندگی آن کمتر از متوسط جهانی است. تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و تداوم خشکسالیهای سالهای اخیر نیز فشار مضاعفی بر منابع آب کشور وارد کرده است.
وی افزود: کاهش نزولات جوی باعث افت آبدهی رودخانهها و کاهش ذخایر آبهای سطحی شده و بسیاری از سدهای کشور نیز به دلیل کمبود بارش، به میزان نرمال آبگیری نشدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: راندمان مصرف آب در این بخش حدود ۳۰ درصد است؛ از این رو توسعه روشهای نوین آبیاری، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی کشت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا از هر مترمکعب آب، محصول اقتصادی و قابل قبولی تولید شود.
حیدریان با اشاره به وضعیت مصرف آب شرب نیز گفت: در برخی مناطق، میزان مصرف از الگوی استاندارد فراتر رفته است. در شهر گرگان، سرانه استاندارد مصرف آب ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز است، اما در زمان اوج مصرف این رقم به حدود ۲۵۰ لیتر در شبانهروز میرسد که استمرار این روند، مدیریت توزیع عادلانه آب را با چالش مواجه میکند.
وی بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در تأمین پایدار آب و بهرهمندی عادلانه همه شهروندان از این نعمت الهی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان از آغاز اجرای طرح هوشمندسازی کنتور چاههای کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف انضباطبخشی به مصرف آب و مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، تفاهمنامهای میان شرکت تأمینکننده کنتورهای هوشمند، بانک مربوطه و بهرهبرداران منعقد شده تا کشاورزان بتوانند با شرایط مناسب نسبت به خرید و نصب این تجهیزات اقدام کنند.
حیدریان خاطرنشان کرد: نصب کنتورهای هوشمند زمینه رعایت سهمیههای تعیینشده در پروانههای بهرهبرداری و اصلاح الگوی کشت را فراهم میکند و در صورت مصرف بیش از میزان مجاز، آب و برق چاههای کشاورزی مطابق ضوابط به صورت خودکار قطع خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با همراهی کشاورزان و مشارکت مردم در مدیریت مصرف، بتوان از منابع آبی موجود به شکل پایدار حفاظت و نیازهای نسلهای آینده را نیز تأمین کرد.
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