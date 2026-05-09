به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی در بخش اداری اظهار داشت: رعایت الگوی مصرف برق در ساختمان‌های اداری یکی از عوامل مؤثر در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای مشترکان است و دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و ادارات بر اساس ابلاغیه‌های ارسال شده موظف به رعایت سقف مصرف برق هستند.

وی افزود: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های دولتی نخستین بخشی است که باید در رعایت الگوی مصرف پیشقدم باشند و به همین سبب با ابلاغیه وزارت نیرو مدیریت مصرف برق برای آغار اوج‌بار تابستان از این بخش آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به لزوم کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف افزود: ساختمان‌های اداری به دلیل استفاده گسترده از تجهیزات الکتریکی، دستگاه‌های سرمایشی و روشنایی، سهم قابل‌توجهی در مصرف برق، به‌خصوص در ماه‌های گرم سال دارند. ازاین‌رو رعایت اصول مدیریت مصرف در این مجموعه‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بار شبکه و جلوگیری از بروز مشکلات در تأمین برق داشته باشد.

کاظمی با تأکید بر این‌که دولت پایش مصرف و لزوم رعایت الگوی مصرف را از بدنه خود شروع کرده است عنوان کرد: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های دولتی نخستین بخشی است که باید در رعایت الگوی مصرف پیشقدم باشند و به همین سبب با ابلاغیه وزارت نیرو مدیریت مصرف برق برای آغار اوج‌بار تابستان از این بخش آغاز شده است.

وی با درخواست از مدیران دستگاه‌های دولتی برای اطلاع‌رسانی داخلی و نظارت مستمر، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تبدیل آن به یک فرهنگ‌سازمانی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید پیش‌گام مدیریت مصرف باشند. از ۱۵ اردیبهشت‌ماه مصرف دستگاه‌های اجرایی، ادارات و سازمان‌ها با تنظیم لیمیتر کنتور(محدودکننده) پایش خواهد شد و برق دستگاه‌ها و اداراتی که مصرف خود را به میزان ۳۰درصد در ساعات اداری و ۷۰درصد در ساعات غیراداری نسبت به میانگین مصرف سال پیش کاهش ندهند در مرحله نخست به‌صورت خودکار به مدت ۱۰ دقیقه قطع خواهد شد و پس از آن نیز در صورت عدم کاهش بار در مرحله دوم به مدت ۶۰ دقیقه خاموشی خواهند داشت و برای مرحله بعدی اگر بازهم مصرف برق خود را کاهش ندهند برق آن‌ها کامل قطع و بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو و شبکه برق ایران برق این دستگاه‌ها قطع بلندمدت و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ادامه داد: با اجرای برخی اقدامات ساده اما مؤثر می‌توان میزان مصرف برق در ادارات را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد. خاموش‌کردن تجهیزات غیرضروری، استفاده از نور طبیعی در طول روز، تنظیم دمای دستگاه‌های سرمایشی در محدوده استاندارد و خاموش‌کردن آن‌ها پس از پایان ساعات کاری از جمله راهکارهای مهم در مدیریت مصرف برق در ساختمان‌های اداری است.

کاظمی همچنین بر استفاده از تجهیزات کم‌مصرف تأکید کرد و گفت: جایگزینی لامپ‌های قدیمی با لامپ‌های LED، استفاده از دستگاه‌های هوشمند کنترل روشنایی و سرویس و نگهداری مناسب تجهیزات برقی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری کمک کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در میان کارکنان ادارات نیز نقش مهمی در تحقق مدیریت مصرف دارد و با مشارکت و همراهی کارکنان می‌توان گام‌های مؤثری در جهت استفاده بهینه از انرژی برداشت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با تأکید بر این‌که کارشناسان مدیریت مصرف این شرکت آمادگی همراهی و همکاری با همه دستگاه‌های اجرایی برای به‌کارگرفتن راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری را دارند، از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان همکاری کنند.