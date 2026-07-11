محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کاهش شدید نزولات جوی در سال‌های اخیر و تغییرات اقلیمی، استان گلستان را با محدودیت منابع آب روبه‌رو کرده و مدیریت مصرف را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت استاندار، اقدامات متعددی از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، حفر چاه‌های جدید برای تأمین آب شرب و اجرای طرح‌های زیرساختی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما عبور از شرایط موجود بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اینکه بخش عمده منابع آب در کشاورزی مصرف می‌شود، از کشاورزان خواست با توجه به شرایط کم‌آبی از کشت دوم، به‌ویژه شالی‌کاری، خودداری کنند.

حمیدی گفت: برداشت آب از چاه‌های عمیق برای کشت برنج در شرایط فعلی به صلاح نیست و باید منابع آب زیرزمینی برای تأمین نیازهای آینده و حفظ امنیت آبی نسل‌های بعدی صیانت شود.

وی صرفه‌جویی در مصرف آب و برق را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های فصل تابستان دانست و افزود: مردم تاکنون همکاری خوبی داشته‌اند، اما با توجه به شرایط کشور، ضرورت مدیریت مصرف بیش از گذشته احساس می‌شود.

حمیدی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در گلستان اظهار کرد: نیاز مصرف برق استان در روزهای اوج تابستان به بیش از یک هزار و ۶۰۰ مگاوات می‌رسد، در حالی که تاکنون بیش از ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و هر هفته نیز حدود سه مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار نیروگاه گازی علی‌آباد، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان اولویت استان دنبال می‌شود تا بخشی از کمبود برق جبران شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان درباره برنامه‌های حوزه آب نیز گفت: حفر چاه‌های جدید، اصلاح شبکه‌های فرسوده آب، تکمیل سد نرماب، اجرای پروژه سد چهل‌چای و استفاده از آب‌شیرین‌کن در شهرهای ساحلی از مهم‌ترین برنامه‌های استان برای تأمین پایدار آب شرب است.

حمیدی با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آب به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع هدر می‌رود، تأکید کرد: اصلاح این شبکه‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد تا از هدررفت منابع آبی جلوگیری شود.