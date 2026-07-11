برگزاری جشنواره شنای پسران در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شنای پسران آذربایجان شرقی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی شنا با حضور ۱۲۰ شناگر خردسال پسر روز شنبه در تبریز برگزار شد.

این جشنواره در رده‌های سنی زیر ۸ سال، ۸ سال و ۹ تا ۱۰ سال و با حضور پرشور خانواده‌ها، مربیان و علاقه‌مندان به رشته شنا و با هدف ایجاد انگیزه در میان شناگران خردسال، ترویج فرهنگ ورزش شنا و شناسایی استعدادهای آینده این رشته برگزار شد.

در حاشیه این جشنواره، امیرعلی منیری، رئیس هیات ورزش‌های آبی استان، با حضور در محل برگزاری مسابقات، بر اهمیت توسعه آموزش پایه شنا تأکید کرده و افزود: حمایت از مدارس شنا، ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان و فراهم کردن بستر مناسب برای استعدادیابی، از مهم‌ترین اولویت‌های هیئت ورزش‌های آبی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شناگران خردسال استان افزود: «نسل جدید شناگران، از استعداد و توانمندی قابل توجهی برخوردار هستند و با برنامه‌ریزی صحیح، آموزش مستمر و حمایت خانواده‌ها و مربیان، می‌توانند آینده‌ای درخشان برای شنای استان و کشور رقم بزنند.»

رئیس هیات ورزش‌های آبی استان همچنین از تلاش‌های مربیان، داوران، عوامل اجرایی و خانواده‌های شناگران در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره قدردانی کرد و بر تداوم برگزاری چنین رویدادهایی در راستای توسعه ورزش شنا و افزایش مشارکت کودکان در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.