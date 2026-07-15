  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی آذربایجان شرقی تا پایان تیر

ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی آذربایجان شرقی تا پایان تیر

تبریز- رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از ابلاغ شهریه مراکز آموزشی غیردولتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخیمی روز چهارشنبه گفت: فرآیند تعیین و ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی در مراحل پایانی قرار دارد و تا پایان تیرماه نهایی خواهد شد. شهریه مصوب آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و مراکز اختلالات یادگیری پس از طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذی‌صلاح، به این مراکز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به لزوم شفافیت در اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها افزود: شهریه مراکز آموزشی بر اساس تعداد جلسات آموزشی تعیین شده و تمامی مؤسسان و مدیران مراکز موظف‌اند نرخ مصوب را در قالب پوستر رسمی و در محل فعالیت مرکز، در معرض دید اولیا و مراجعان نصب کنند.

فخیمی بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید کرد و گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب و اقلام قانونی، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، مطابق مقررات با مراکز متخلف برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل شهریه‌ها از طریق کارشناسان و بازرسان آموزش و پرورش به‌صورت مستمر انجام می‌شود و خانواده‌ها نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موضوع را از طریق ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی یا سامانه‌های رسیدگی به شکایات گزارش کنند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان افزود: نرخ شهریه مراکز برگزار کننده آزمون‌های ادواری نیز مطابق ضوابط ابلاغ شده و همه مراکز موظف به رعایت نرخ‌های تعیین‌شده هستند. ذی نفعان می‌توانند نرخ مصوب شهریه‌ها را پس از ابلاغ با مراجعه به سایت mosharekatha.ir استعلام کنند.

کد مطلب 6888884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها