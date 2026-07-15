ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی آذربایجان شرقی تا پایان تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخیمی روز چهارشنبه گفت: فرآیند تعیین و ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی در مراحل پایانی قرار دارد و تا پایان تیرماه نهایی خواهد شد. شهریه مصوب آموزشگاههای زبانهای خارجی، آموزشگاههای علمی آزاد و مراکز اختلالات یادگیری پس از طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذیصلاح، به این مراکز ابلاغ شده است.
وی با اشاره به لزوم شفافیت در اطلاعرسانی به خانوادهها افزود: شهریه مراکز آموزشی بر اساس تعداد جلسات آموزشی تعیین شده و تمامی مؤسسان و مدیران مراکز موظفاند نرخ مصوب را در قالب پوستر رسمی و در محل فعالیت مرکز، در معرض دید اولیا و مراجعان نصب کنند.
فخیمی بر لزوم رعایت دقیق دستورالعملهای ابلاغی تأکید کرد و گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب و اقلام قانونی، تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده، مطابق مقررات با مراکز متخلف برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل شهریهها از طریق کارشناسان و بازرسان آموزش و پرورش بهصورت مستمر انجام میشود و خانوادهها نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند موضوع را از طریق ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی یا سامانههای رسیدگی به شکایات گزارش کنند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان افزود: نرخ شهریه مراکز برگزار کننده آزمونهای ادواری نیز مطابق ضوابط ابلاغ شده و همه مراکز موظف به رعایت نرخهای تعیینشده هستند. ذی نفعان میتوانند نرخ مصوب شهریهها را پس از ابلاغ با مراجعه به سایت mosharekatha.ir استعلام کنند.
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