نامه وزارت علوم به سازمان سنجش درباره پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی در نامه‌ای خطاب به محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با اشاره به درخواست «اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی» (موضوع نامه شماره ۱۴۰۵-۲۷۴مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۴)، بر اهمیت رعایت عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو تأکید کرد.

در متن این نامه آمده است:

با توجه به اینکه اکثریت قاطع دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در واحدهای زیرنظام غیردولتی-غیرانتفاعی از طریق سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند، پیشنهاد می‌گردد فرآیند پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی مطابق با روال پیشین و به‌صورت کاملاً منفک از پذیرش با آزمون انجام پذیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم در پایان این نامه، ضمن تأکید بر لزوم رعایت بازه زمانی یکسان ثبت‌نام برای رشته‌های «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» در تمامی زیرنظام‌های آموزشی، خواستار بررسی دقیق این موارد و اعلام نتیجه نهایی به این معاونت شد.