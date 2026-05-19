علیرضا کریمیان مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار نفر برای آزمون سراسری ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت نام کرده اند.
وی افزود: ثبتنام در آزمون سراسری و همچنین آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
به گزارش مهر، متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشتههای با آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریهپرداز، دانشگاه پیامنور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشتههای تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.
ثبت نام منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود.
براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعرسانی خواهد شد.
آمار اولیه ثبتنام در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
