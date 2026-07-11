به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی باعث شد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فوتبال مهمان برنامه های تلویزیونی شوند و به اظهار نظر در مورد حضور تیم ملی فوتبال ایران و سایر تیم ها در این مسابقات بپردازند.

با این حال از آنجایی که این دوره حساسیت های خاص خودش را داشت، نهادهای مربوطه قبل از شروع مسابقات به برخی چهره های مطرح که بیشتر مورد توجه قرار می گرفتند تذکرات لازم به جهت ممنوعیت قطعی حضور در شبکه های ماهواره ای را داده بودند.

با وجود این تذکر، فیروز کریمی در یکی از برنامه های شبکه های ماهواره ای حضور یافت که منجر به ایجاد گردش کار یکی از نهادهای امنیتی برای او در دستگاه قضایی شد. این پرونده در حال بررسی است.