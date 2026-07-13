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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

رویترز: فوتبال ایران با قلعه نویی به جام ملت‌های آسیا می‌رود

رویترز: فوتبال ایران با قلعه نویی به جام ملت‌های آسیا می‌رود

رویترز ادامه همکاری امیر قلعه‌نویی با تیم ملی ایران را بخشی از برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رویترز، فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرد امیر قلعه‌نویی قرارداد خود با تیم ملی فوتبال ایران را تا زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا در عربستان در ماه ژانویه تمدید کرده است.

قلعه‌نویی که در جام جهانی با کسب سه تساوی متوالی همراه تیم ملی ایران، تنها با اختلافی اندک از صعود به مرحله حذفی بازماند، از سال ۲۰۲۳ هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، درباره ادامه همکاری با قلعه‌نویی گفت: قلعه‌نویی همچنان سرمربی تیم ملی خواهد بود. ما برنامه‌های او برای جام ملت‌های آسیا را دریافت کرده‌ایم.

فدراسیون فوتبال ایران با ادامه حضور قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی، برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6886678

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      3 2
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      بدون باخت حذف میشویم
    • محمد IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      مایه تأسف. با این مجموعه جام ملتها را هم از دست دادیم.
    • من IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      با ۳ تساوی به دور بعد صعود میکنه
    • محمد IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      0 0
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      آخه این سرمربی است نه فکر دارد نه فن مربی گری

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