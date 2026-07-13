ممبینی: در فیفادی پیش رو بازی های خوبی خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی اظهار داشت: تمامی برنامههای مورد نیاز برای تیم ملی بر اساس درخواست و برنامهریزی کادر فنی انجام شده است. فدراسیون فوتبال تلاش کرده تمامی امکانات و هماهنگیهای لازم را برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی فراهم کند تا تیم ملی بهترین شرایط را برای حضور در جام ملتهای آسیا داشته باشد.
وی افزود: در فیفا دیهای پیشرو، مطابق برنامه کادر فنی، دیدارهای تدارکاتی مناسبی را پیشبینی کردهایم. در ماه های سپتامبر و نوامبر، تیم ملی در دو منطقه شرق و غرب آسیا کمپ تمرینی و اردو خواهد داشت و برابر تیمهایی از شرق قاره و همچنین کشورهای غرب آسیا بازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: مسابقات تدارکاتی با حریفان متنوع، بهترین فرصت برای ارزیابی شرایط تیم و اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی است. به همین دلیل تلاش کردیم برنامهای تدوین شود که بیشترین بهره را برای تیم ملی در مسیر جام ملتهای آسیا داشته باشد.
ممبینی گفت: تمامی بخشهای فدراسیون در کنار کادر فنی هستند تا برنامههای پیشبینیشده بدون مشکل اجرا شود. از برگزاری اردوها گرفته تا هماهنگی مسابقات، سفرها و مسائل اجرایی، همه امور طبق برنامه در حال پیگیری است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال خبر داد که تیم ملی در فیفادی پیش رو بازی های تدارکاتی خوبی را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی اظهار داشت: تمامی برنامههای مورد نیاز برای تیم ملی بر اساس درخواست و برنامهریزی کادر فنی انجام شده است. فدراسیون فوتبال تلاش کرده تمامی امکانات و هماهنگیهای لازم را برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی فراهم کند تا تیم ملی بهترین شرایط را برای حضور در جام ملتهای آسیا داشته باشد.
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