سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور جمعیت عظیم زائران رضوی و حاضران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در جاده های استان سمنان طی رزهای اخیر، تاکید کرد: شاهد پایان موج بازگشت زائران از مشهد به سمت تهران هستیم.

وی با بیان اینکه همزمان با روز شنبه ترافیک در جاده تهران - مشهد در هر دو مسیر رفت و برگشت سبک و روان است، افزود: تقریباً می توان گفت عمده زائران رضوی که در مشهد مقدس حضور داشتند از طریق جاده های استان به تهران و دیگر شهرها بازگشته اند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون تردد خودروها بدون مشکل در مسیرهای مواصلاتی استان در حال انجام است، تاکید کرد: خلوتی جاده اما ضرورت رعایت سرعت مطمئن را دو چندان میکند.

بزرگی با بیان اینکه موکب های بین راهی و استراحت گاه ها همچنین تا روز یکشنبه به زائران رضوی خدمت می دهند، تاکید کرد: توقف و رفع خستگی در این مکان ها به شدت توصیه می شود.

وی با بیان اینکه واژگونی بیشترین عامل تصادفات جاده ای استان سمنان است، افزود: خستگی و خواب آلودگی مهمترین عامل واژگونی در مسیرهای مواصلاتی استان سمنان محسوب می شود و لذا رعایت سرعت و فاصله ایمن می تواند تضمین کننده سفری ایمن تر باشد.