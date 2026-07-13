۲ هزار و ۴۷۰ رشته قنات فعال در همدان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ادریسیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه قنات بهعنوان یکی از شاهکارهای مهندسی ایرانیان اظهار کرد: قنات نقش مهمی در انتقال آب بدون نیاز به انرژی به مزارع و تامین معیشت روستاییان دارد و همچنان از زیرساختهای حیاتی بخش کشاورزی به شمار میرود.
وی با ارائه آمار قنوات فعال استان همدان افزود: شهرستان ملایر با ۶۲۱ رشته قنات، بیشترین تعداد قنوات فعال را در استان به خود اختصاص داده است و پس از آن شهرستانهای کبودراهنگ، تویسرکان، بهار و همدان در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر ضرورت اولویتبندی مرمت قنوات بهویژه در روستاهایی که این سازهها تنها منبع تامین آب آنها محسوب میشوند، گفت: متاسفانه در سال ۱۴۰۴ ردیف اعتباری استانی برای مرمت قنوات به صفر رسیده که این موضوع مشکلات و محدودیتهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
ادریسیان تصریح کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری، با انعقاد قرارداد با قرارگاه امام حسن(ع)، عملیات مرمت قنوات براساس اولویتبندی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هزینههای بالای بازسازی قنوات به دلیل ماهیت تخصصی و فنی این سازهها خاطرنشان کرد: برای احیای یک قنات کمطول نیز گاهی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ از اینرو مشارکت کشاورزان در لایروبی و نگهداری مستمر قنوات میتواند از بروز خسارتهای سنگین در آینده جلوگیری کند.
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