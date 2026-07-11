محمدرضا رحمانینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی گفت: شرایط جوی نسبتاً پایداری طی روزهای آینده در استان حاکم خواهد بود و آسمان استان به طور غالب صاف پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر، با وزش باد و افزایش نسبی ابر نیز همراه خواهد بود و سرعت وزش باد میتواند در برخی مناطق بهصورت موقت به حد نسبتاً شدید برسد. این وضعیت به ویژه در نواحی بادخیز استان محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر افزایش محسوس دما تصریح کرد: طی هفته جاری، به ویژه در روزهای دوشنبه و سهشنبه، هوای گرمی در استان مستقر خواهد بود و دمای هوا بهطور تدریجی افزایش مییابد. این موج گرما در برخی مناطق گرمسیر استان، از جمله آببر، حلب، ماهنشان و حاشیه رودخانه قزل اوزن، میتواند از مرز ۴۰ درجه سانتیگراد نیز عبور کند.
رحمانینیا نسبت به وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط استان هشدار داد و گفت: احتیاط در فعالیتهای کوهستانی و کشاورزی و همچنین پرهیز از روشن کردن آتش در مراتع و طبیعت که به دلیل گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی مستعد آتشسوزی ضروری است.
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