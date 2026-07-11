بیش از ۶۰۰۰عملیات فنی ایرانسل برای پایداری ارتباطات در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تمرکز بر مأموریت اصلی خود در ارائه شبکه ارتباطی پایدار، در برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، مشارکت کرد. ایرانسل بر ایجاد، توسعه، بهینه‌سازی و پایش گسترده زیرساخت‌های ارتباطی در مسیرهای برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد و تقویت رومینگ بین‌الملل در ایران و در شهرهای نجف و کربلا در کشور عراق تمرکز کرد و در کنار آن، با ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی، میزبان زائران بود.

طراحی و توسعه ظرفیت شبکه

ایرانسل، همزمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در تهران، قم و مشهد، از هفته‌ها قبل، برنامه‌ریزی جامعی را برای تضمین پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی آغاز کرد. تیم‌های فنی با بررسی کامل وضعیت شبکه در تمامی نقاط احتمالی، نقاط ضعف و قوت را از نظر ظرفیت، پوشش، کیفیت سرویس و زیرساخت، شناسایی کردند و برای هر طرح احتمالی، برنامه اجرایی متناسب تهیه کردند و عملیات توسعه، بدون تأخیر آغاز شد.

عملیات طراحی ظرفیت شبکه ایرانسل، از حدود سه هفته پیش از مراسم، با تحلیل الگوی ترافیکی و پیش‌بینی تراکم جمعیت، انجام شد. در این راستا لایه‌های جدید LTE معادل حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ مگاهرتز ظرفیت جدید در سه شهر تهران، قم و مشهد، فعال و علاوه بر توسعه سایت‌های مصلای امام‌خمینی (ره) و دیگر سایت‌های موجود در حلقه‌های مراسم تشییع، تعدادی سایت سیار (COW) و سایت ثابت نیز در نقاط پرتردد راه‌اندازی شد. همچنین جهت افزایش ظرفیت مکالمه، بیش از ۲۰۰۰ کانال ارتباطی (TRX) به ظرفیت شبکه 2G و ۱۶۰۰ لایه به شبکه 3G افزوده شد. ایرانسل در مجموع بیش از ۶۰۰۰ عملیات توسعه‌ای و نگهداری اجرا کرد که شامل افزایش ظرفیت و پوشش رادیویی، افزودن باندهای فرکانسی، توسعه فناوری‌های UMST، LTE، 5G بهینه‌سازی شبکه، رفع تداخلات فرکانسی و ارتقای زیرساخت انتقال بود.

دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و هیئت همراه، ضمن بازدید از اقدامات زیرساختی و ارتباطی ایرانسل در مصلای امام خمینی (ره)، از فعالیت‌های ایرانسل در این زمینه قدردانی کردند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته و پایش مستمر

تیم‌های پشتیبانی ایرانسل به صورت ۲۴ ساعته، در طول یک هفته برگزاری مراسم، وضعیت شبکه را پایش کردند. شناسایی و رفع تداخلات فرکانسی، انجام تست‌های میدانی (Drive Test)، اعمال تغییرات اضطراری و پیشگیرانه و مانیتورینگ مستمر شاخص‌های کیفی شبکه، از اقدامات ایرانسل در مراسم تشییع رهبر شهید بود. این تلاش‌ها موجب شد، با وجود استقبال بی‌نظیر عزاداران، شاخص‌های کیفی شبکه در سطح بسیار بالا باقی بماند و متوسط موفقیت تماس و شاخص دسترسی‌پذیری حدود ۹۹ درصد و متوسط میزان قطع تماس حدود یک درصد باشد و کیفیت و سرعت دیتا، حتی در اوج جمعیت، حفظ شود.

توسعه سرویس رومینگ در ایران و عراق

ایرانسل، با توجه به برگزاری بخشی از مراسم در نجف و کربلا، اقدامات لازم را برای برقراری سرویس رومینگ با کیفیت بالا با اپراتورهای عراقی انجام داد و مهمانان خارجی حاضر در ایران و بدرقه‌کنندگان در عراق نیز از خدمات رومینگ ایرانسل بهره‌مند شدند. اجرای این برنامه‌ریزی دقیق از یک ماه پیش و انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه، بهینه‌سازی و ارتقای ظرفیت سایت‌های پوششی حلقه‌های مراسم در تهران، قم و مشهد، نصب تجهیزات جدید و رفع تداخلات فرکانسی، باعث ثبت رکورد بهترین شاخص‌های کیفی در بزرگ‌ترین رویداد ملی-مذهبی کشور شد.

پویش شمع دیجیتال و مرکز ملی پاسخگویی ستاد بدرقه

ایرانسل، با راه‌اندازی پویش شمع دیجیتال، این امکان را برای زائران و علاقه‌مندان فراهم کرد تا با ورود به صفحه پویش و کلیک روی دکمه «صلوات ختم کن و شمعی بیافروز»، از اقصی نقاط جهان، در ادای احترام و عزاداری جمعی سهیم شوند. در این صفحه، نواهای پیشواز رایگان ویژه مراسم در دسترس مشترکان ایرانسل قرار گرفت تا همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، فضای معنوی در ارتباطات تلفنی نیز جاری باشد.

همچنین با هدف تکریم زائران و پاسخگویی به پرسش‌ها، «مرکز ملی پاسخگویی ستاد بدرقه» با شماره ۷۰۲ ویژه مشترکان ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۲۰۰۰۰ ویژه سایر اپراتورها راه‌اندازی شد و این مرکز، آماده پاسخگویی درباره برنامه‌های مراسم، مسیر تشییع، محدودیت‌های تردد و سایر اطلاعات بود.

همچنین مشترکان ایرانسل می‌توانستند با شماره‌گیری کد دستوری #۴۰۳۰* به راهنمایی‌های لازم برای اطلاع از مسیرهای تشییع، پارکینگ‌ها، حمل و نقل، مواکب، زائرسراها و خدمات گمشدگان دسترسی داشته باشند.

خدمات رفاهی، فرهنگی و مشارکت کارکنان ایرانسل

موکب‌های ایرانسل در نقاط کلیدی مسیرهای تشییع، با پذیرایی از زائران و توزیع اقلام فرهنگی شامل چفیه، بج سینه و پرچم، میزبان عزاداران بودند. غرفه ویژه مادر و کودک، ارائه خدمات پس از فروش، مشاوره فرهنگی و مذهبی توسط متخصصان و حضور کارشناسان برای رفع مشکلات ارتباطی احتمالی مشترکان نیز از دیگر خدمات اجرا شده بود.

همچنین کارکنان داوطلب ایرانسل، با حضور گسترده در موکب‌ها، در بخش‌های پذیرایی، خدمات‌رسانی و راهنمایی زائران فعالیت کردند. ایرانسل برای تسهیل این مشارکت، وسایل حمل‌ونقل، اسکان و پشتیبانی لازم را تأمین کرد.

ایرانسل با اجرای این اقدامات همه‌جانبه فنی، خدماتی و فرهنگی، ارتباطی پایدار و باکیفیت را برای انبوه مشترکان حاضر در مراسم فراهم کرد و بار دیگر مشارکت و همراهی خود با مردم ایران در رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی را نشان داد.