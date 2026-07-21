به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی شه‌نظری‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با حضور مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دستگاه‌های نظامی و انتظامی، استانداری خوزستان و شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مراسم بزرگ اربعین حسینی اظهار کرد: هشت سایت سیار تلفن همراه از سوی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه مستقر خواهد شد تا ظرفیت شبکه ارتباطی در این مناطق افزایش یافته و خدمات مطلوب‌تری به زائران ارائه شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با بیان اینکه آمادگی کامل بخش ارتباطات و زیرساخت استان برای ایام اربعین فراهم شده است، تصریح کرد: ارائه خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت در محورهای منتهی به مرزها و مسیرهای تردد و پیاده‌روی زائران، از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه ارتباطات استان است که در چارچوب تأکیدات سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و استاندار خوزستان با مشارکت تمامی مجموعه ICT استان دنبال می‌شود.

توسعه فیبرنوری در مسیرهای مرزی؛ یکی از پروژه‌های راهبردی اربعین

شه‌نظری‌پور با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در مدیریت ارتباطات مراسم اربعین، بر ضرورت پیشگیری از بروز اختلالات احتمالی در حوزه‌های زیرساختی، ارتباطی، پستی و بانکی تأکید کرد و گفت: توسعه شبکه فیبرنوری در مسیرهای سوسنگرد–چذابه و خرمشهر–شلمچه از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی اربعین به شمار می‌رود که به طول ۱۲۴ کیلومتر با استفاده از اعتبارات طرح توسعه خدمات ارتباطی روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش پایداری شبکه ارتباطی در ایام اربعین، ظرفیت لازم برای ارائه خدمات ارتباطی باکیفیت و پاسخگویی به حجم بالای ترافیک ارتباطی زائران را فراهم می‌کند.

ارائه خدمات ارتباطی، پستی و بانکی در مرزهای خوزستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: ارائه اینترنت بی‌سیم (Wi-Fi) رایگان در هر دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه، ارائه خدمات تلفن همراه توسط اپراتورهای ارتباطی، توزیع ارز در پایانه مرزی چذابه و شعب پست‌بانک، استقرار باجه‌های پست‌یافته و توزیع گذرنامه در هر دو مرز، از جمله خدماتی است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تسهیل دسترسی زائران به خدمات ارتباطی، پستی و بانکی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در ایام اربعین حسینی است.

در ادامه این نشست، مدیران واحدهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان و همچنین اپراتورهای ارتباطی، گزارش اقدامات، برنامه‌ها و نیازهای خود را ارائه کردند و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، مسائل و موانع موجود پیش از آغاز مراسم اربعین برطرف شود تا خدمات ارتباطی با حداکثر کیفیت و پایداری به زائران ارائه شود.