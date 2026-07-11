رهبر شهید انقلاب الگویی نوین از حکمرانی را به جهان معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حیدری زاد بعد از ظهر شنبه در آیین بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب در مصلای امام (ره) ارومیه، با تاکید بر بررسی ابعاد مختلف شخصیتی و روش های مدیریتی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شخصیت جهادی ایشان از دوران مبارزه با رژیم پهلوی، سالهای دفاع مقدس و دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهروشنی قابل مشاهده است و هر یک از این مقاطع میتواند موضوع پژوهش های علمی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ایشان در همه عرصهها، از مدیریت بحرانهای ملی گرفته تا هدایت جریانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، شخصیتی بیبدیل و اثرگذار بود و ارتباط عمیق و صمیمانه با خانوادههای معظم شهدا، هنرمندان، نخبگان و اقشار مختلف مردم داشت.
حجتالاسلام والمسلمین حیدریزاد، اندیشه تمدنی رهبر شهید را از مهمترین ویژگیهای ایشان عنوان کرد و گفت: رهبر شهید با نگاهی راهبردی، زمینههای شکلگیری تمدن نوین اسلامی را فراهم کرد و اقدامات ایشان تنها محدود به اداره کشور نبود، بلکه افقی بلند برای آینده جهان اسلام ترسیم کرد.
استحکام مردم سالاری دینی از اقدام تمدن ساز رهبر شهید انقلاب است
حیدریزاد نخستین اقدام تمدنساز رهبر شهید را استحکام مردمسالاری دینی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران الگویی نوین از حکمرانی را به جهان معرفی کرد که در آن رأی و اراده مردم در کنار معارف اسلامی قرار گرفته و این الگو با هدایت رهبر شهید به یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تبدیل شد.
وی ادامه داد: رهبر شهید همواره از رای مردم به عنوان حقالناس دفاع کرد و در کنار صیانت از جمهوریت نظام، با حکمت، شجاعت و هوشمندی از اسلامیت نظام نیز پاسداری کرد و در برابر هجمههای دشمنان و حتی برخی غفلتها ایستادگی نشان داد.
امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به حمایتهای رهبر شهید از نهادهای انقلابی گفت: دفاع از شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی، بخشی از تلاشهای ایشان برای حفظ اقتدار و هویت نظام بود.
راه رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای علمی، دفاعی و فناوری در جایگاهی ممتاز قرار دارد، بخش مهمی از آن مرهون دوراندیشی، هدایت و حمایت رهبر شهید از نخبگان، دانشگاهیان و جوانان مؤمن و انقلابی است.
امام جمعه موقت ارومیه با تاکید بر اینکه راه رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت، گفت: ملت ایران با الهام از مکتب ولایت، خون شهدا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، استقلال و تمدنسازی را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز نخواهند توانست این حرکت عظیم را متوقف کنند.
حضور میلیونی در تشییع رهبر انقلاب جلوه ای از محبت مردک به ایشان است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اظهار کرد: برخی انسانها به جایگاهی میرسند که مطابق روایات، پیامبر اکرم(ص) به استقبال آنان میرود و رهبر شهید از جمله این شخصیتهای برجسته بود.
حجتالاسلام ناصر آقایی با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید و شهدای همراه خاطرنشانکرد: حضور حدود ۴۰ میلیون نفر در آیینهای تشییع، جلوهای از محبت مردم به رهبر شهید و لطف الهی بود.
وی با بیان اینکه رهبر شهید به اعتراف دوست و دشمن شخصیتی ممتاز بود، گفت: ایشان فقیه، عارف، معلم، محقق، ادیب، شاعر، صاحبنظر در مسائل نظامی و سیاستمداری برجسته بودند.
حجتالاسلام آقایی با قدردانی از ملتهای ایران و عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید و شهدای همراه، خاطرنشان کرد: این حضور میلیونی، دشمنان را ناامید کرد و بار دیگر نشان داد ملت ایران همواره در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور دارد.
در این مراسم حاضران با گرامیداشت مقام شامخ رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تأکید کردند.
این آیین معنوی با قرائت قرآن کریم، سخنرانی، مرثیهسرایی و ذکر فضائل و مجاهدتهای قائد شهید انقلاب اسلامی همراه بوده و شرکتکنندگان با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری و پایبندی خویش به آرمانهای انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان را به نمایش گذاشتند.
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