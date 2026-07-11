به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه سلامت که در مرحله تولید اولیه یا توسعه محصول قرار دارند، دعوت میشود تا طرحهای خود را برای بهرهمندی از حمایتهای تخصصی این مجموعه ارائه کنند.
این فراخوان با هدف شناسایی و توانمندسازی ایدههای فناورانه، افزایش ظرفیت تولید محصولات سلامتمحور و تسریع فرآیند تجاریسازی فناوریهای دانشبنیان است. همچنین ایجاد ارتباط میان صاحبان فناوری و زیرساختهای تولیدی، از دیگر اهداف این برنامه اعلام شده است.
بر اساس این فراخوان، شرکتهای منتخب میتوانند از ظرفیت آزمایشگاههای تخصصی تولید، فضای کار و تولید مشترک، هلدینگ دارویی برکت و همچنین مشارکت سرمایهگذاری در طرحهای برگزیده بهرهمند شوند؛ حمایتهایی که میتواند بخشی از چالشهای شرکتهای نوپا در مسیر توسعه و ورود به بازار را برطرف کند. طرحهای ارسالی نیز بر اساس میزان انطباق با ظرفیت تجهیزات پیشرفته موجود در شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ دارویی برکت ارزیابی خواهند شد.
مهلت ارسال طرحها تا مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خود را از طریق نشانی info@barkatventures.ir ارسال کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، شماره ۰۲۱-۶۶۴۹۶۷۹۵ (داخلی ۲۰۹) در نظر گرفته شده است.
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