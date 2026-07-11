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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

محموله ۲۰ میلیاردریالی مرغ زنده در دورود توقیف شد

محموله ۲۰ میلیاردریالی مرغ زنده در دورود توقیف شد

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف محموله ۲۰ میلیاردریالی مرغ زنده در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های هوشمندانه مقابله با قاچاق کالا و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین امنیت غذایی شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان دورود موفق به توقیف دو دستگاه کامیون حامل محموله مرغ زنده شدند.

در جریان بازرسی‌های دقیق و تخصصی از این خودروها، مجموعاً دو هزار و ۷۲۸ قطعه مرغ زنده به وزن بیش از هفت‌تن فاقد هرگونه مجوز قانونی بودند، کشف، دراین‌رابطه دو نفر دستگیر شد، کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق را بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

پلیس لرستان ضمن قدردانی از هوشیاری و همکاری مردم در گزارش تخلفات، با صدور هشدار جدی به قاچاقچیان اعلام کرد: هرگونه اقدامی که سلامت جامعه، چرخه اقتصادی و امنیت غذایی شهروندان را با مخاطره مواجه سازد، با قاطعیت تمام و بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد؛ امنیت غذایی مردم، خط قرمز پلیس است.

کد مطلب 6884977

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